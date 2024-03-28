新生協會重置院舍 鄭振華牧師稱一波三折總有神恩典

福音戒毒機構基督教新生協會重置院舍，早前與發展局正式簽訂大嶼山戒毒村合約，在感恩晚宴上，創辦人兼總監鄭振華牧師透露重置之路一波三折，但總有神的恩典。康復中心佔地超過12萬平方呎、設有醫療室、宿舍、教堂，提供身、心、社、靈的全人發展服務。



鄭振華牧師：重置之路一波三折



新生協會於3月16日舉行感恩晚宴暨分享會，商討未來發展計劃及籌款事項，董事、顧問、籌委共45人出席。基督教新生協會創辦人兼總監鄭振華牧師致辭時表示，從創辦該事工至今20年，神給了更好的地方有了新的出發，希望藉著這次聚會讓更多人關注和參予，認為禁毒工作絶不只是一個事工，是需要多方合力去成就的事情。



鄭牧師透露：「回顧院舍重置的路程，真的一波三折。前年5至6月期間政府主動接觸我們，談洽批地和撥款事宜。重置的project快要展開之際，豈料兩個月後查出我得了肺癌。幸好我的病情屬第一期，也發現得早，經過治療己康復。」並且笑言報了名參加本年4月的科學園馬拉松。



他續指，因著社會上各種動盪未能安排正式簽約，日子一延再延。不久，社會上出現一些關於戒毒機構營運上的醜聞，公眾對同類機構信心受到影響，政府也對新生協會的財務營運展開調查，經過這一切後終於正式簽約。



新院舍除了職員及學員宿舍外，還設有客用房間和親子設施，以方便學員家人短期暫住。鄭牧師說：「希望透過這些讓學員和家人學習溝通。此外，院舍附近更有一個美麗的海灘，步行一分鐘就能到達的。希望我們集思廣益，把這些設施和環境都能更好的利用起來！」



康復中心提供身、心、社、靈，全人發展



隨後，感恩晚宴播放重置院舍的構思，基督教新生協會綜合戒毒治療康復中心位於大嶼山東灣石壁，前身是東灣莫羅瑞華校舍，佔地超過12萬平方呎，現有15棟建築物實用面積約3萬平方呎，另有戶外活動空間、球場等。



復康中心連接各個區域，當中矗立「巨型十字架」成為地標。其他設施包括醫療室提供基本治療、辦公室設有藥物資訊展覽廳。全間院舍設有無障礙通道，方便行動不良人士。餐堂可以容納100人用餐，外面是看臺和多用途運動場，一大家邊在戶外茶座觀看運動活動，一邊增加院內歡樂的氣氛，還有親子戶外設施。



全院舍別具特色是「尖頂小教堂」配以彩色玻璃窗，而且教堂將活動伸延至有蓋操場，增加可用面積。同時為學員提供空閒時間優閒和交流空間。此外院內設有職員宿舍，嘉賓宿舍設有豪華套房，位於山頂俯覽整個寧靜的環境。



基督教新生協會綜合戒毒治療復康中心，為學員提供身、心、社、靈，全人發展。



龐愛蘭：盼望上、中、下代活得健康



前區議員兼藥劑師龐愛蘭在會上分享，做禁毒輔導工作二、三十年，曾拍禁毒廣告並加入禁毒常務委員會，在加拿大亦關心吸毒人士，稱讚香港政府對毒品零容忍，以及與鄭牧師合作無間。



龐愛蘭表示：「希望戒毒的朋友在院舍，同時建立與家人的關係，作為一個很好的鞏固網，將來遇到挫折不開心的事，有機會訴心聲得到關懷度難關。盼望上一代、中間的一代和下一代，都活得健康快樂。」並且為新生協會籌款計劃提出建議。



林素蔚：戒毒工作成就生命



立法會議員林素蔚勉勵大家，一切的生活都是為上帝作工，盼望每一個人都付出，互相感染生命愛主愛人，而且做戒毒工作是讓自己的生命成就有需要的人。



她並隨即播放詩歌《恩典之路》，鄭牧師則有感而發，曾經試過一年沒有薪俸，一路走過不容易，但總是有神的恩典。

