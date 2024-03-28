基督徒書畫聯展：呈現耶穌基督受難、復活、升天之美

復活節臨近，香港中國畫學研究會舉辦基督徒書畫聯展，23位藝術創作者藉著國畫、書法、油畫將耶穌基督受難、復活、升天的信息傳達給觀眾。前香港中文大學崇基學院神學院院長盧龍光牧師指出，基督教強調真善美卻少提「美」，藉著聯展讓人在惡之處看到美善、在虛假之處看到真理。



教會、大學推廣書畫展



該次基督徒書畫聯展為靈糧共享第四回，主題：「記念耶穌基督受難復活升天」，參展人之一、香港大學前課程發展主任廖劍雲向《基督日報》表示，基督徒書畫聯展進入第四回，每次由香港中國畫學研究會會長黃瞻遠老師策展。鑑於臨近復活節紀念耶穌基督受難、復活、升天，因此孕育出今次的書畫展及主題，共23位畫家、書法家參展，過往亦有剪紙作品。



除了在藝術香港展覽廳展出，還有個別接觸教會。本身參加香港浸信教會的廖劍雲表示，在教會有小組、香港大學開辦書法班等，在群組介紹靈糧共享的書畫聯展。吸引了基督徒和未信主的人來觀賞書畫展，藉此有機會認識主耶穌基督，書畫展成為傳福音的渠道。



新生代觀畫



對年青人來說是教會重要的一群，然而這幾年流失量很大。廖劍雲表示，一些年輕人喜歡書畫，作畫容易入手，書法就可能要一步一步來接觸，還有硬筆書法都是平時常用的，這些都是推廣畫藝讓新一代接觸的途徑。



訪問途中，遇上主禮嘉賓張喜樂醫生的孩子，向我們表示是爸爸帶他來的，張醫生補充，學校也有教孩子書法、有視覺藝術班，還包含有基督教的成分。



耶穌受難復活的意義



在開幕典禮上，香港中國畫學研究會會長、策展人黃瞻遠表示，舉辦書畫展需要人力物，向各位嘉賓致謝，並且希望透過主題藉此帶出耶穌基督受難、復活、升天的信息，從而讓人看到上帝給我們屬靈恩典和智慧。



隨後嘉賓相繼分享，嶺南大學駐校水墨畫高級導師何永祥解釋耶穌釘十字架、第三天復活的意義，強調人死後並非煙沒，因著耶穌的復活我們死後有永生。耶穌升天是為我們預備地方，在那裡沒有眼淚只有快樂，我們面對戰亂的世界感到惶恐但不要怕，耶穌接我們去祂預備的地方，認信我們復活的主基督。



何永祥指，最重要是主來的時候，我們是否願意捨棄世上擁有的一切？耶穌說：「手扶著犁向後看的，不配進神的國。」他並囑咐大家，上帝再來的時候，願我們緊緊找著祂的應許並願畫展成功。



基督教突破對美的追求



前香港中文大學崇基學院神學院院長盧龍光牧師認為，愈多基督徒參與畫作，愈顯示對美的追求。基督教強調真善美、真誠善良，但是「美」卻鮮有提到，我們按著神的形象被創造，然而罪的試探令人行惡。因此我們在美與惡之間徘徊。



今次的基督徒書畫聯展讓我們看到「美」，復活勝過邪惡黑暗，新天新地在人間，在惡之處看到美善、在虛假之處看到真理，耶穌受難是黑暗痛苦，但是復活升天、美善在人間，盼望藉著書畫聯展讓人們蒙上帝的祝福。



展出作品多樣性



沙田浸信會主任牧師蘇家輝分享，今次展出的作品有不同畫風，山村花鳥、書法、聖像等，透過這些畫展示出神是偉大的藝術家，也讓我們透過畫，無論在順景、逆境仍然看到神在當中，這是書畫聯展的重要主題。



基督教事工學院副教授兼系主任吳瑞龍牧師表示，西方藝術加上基督教中國化，從中看到神將美善放在永恆裡面；張喜樂醫生則指，水墨畫多數在儒、佛、道之中展示出來，現在基督教卻有特別的手法，將美善表達出來。



最後，黃恩約牧師在結束祈禱時表示，神是真光，道路、真理、生命，讓我們得著盼望，因為「你們親近神，神就必親近你們！」



靈糧共享第四回「記念耶穌基督受難復活升天」基督徒書畫聯展，開幕禮於3月21日舉行。是次聯展由香港中國畫學研究會主辦、香港基督教協進會協辦，共23位畫家參展，作品包括：國畫、書法、水彩、油畫等。



日期：3月21日至28日



地點：藝術香港展覽廳（灣仔軒尼詩道342號國華大廈3樓）

