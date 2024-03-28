音樂跨越界限：51國語言頌唱復興之歌

全球敬拜馬來西亞（Global Worship Malaysia）以舉行全球敬拜日活動聞名，最近首次在Spotify亮相，推出新專輯《Revival Waves》收錄了10首歌曲，源自團隊成員的非凡經歷，並於線上舉行敬拜會，邀請51個國家以馬來西亞語、普通話、英語、法語、德語等頌唱。



全球敬拜馬來西亞（Global Worship Malaysia）以其充滿活力的全球敬拜日（GDoW）活動以及聖靈的實際存在而聞名，是當地基督教徒和敬拜者的祝福。



馬來西亞基督教 (Christianity in Malaysia)報導，團隊最近首次在線上音樂串流媒體平台Spotify亮相，同時在其他數位商店發行新專輯。新專輯《Revival Waves》在全球發售，收錄了10首曲目，這些曲目取材自隊員不平凡的經歷，而這些歌曲之前只能在Youtube找到。第一批曲目之一《Gateway to Heaven》於2020年10月下旬製作。



總監沙米尼（Shamini Ruth）期望將16年的敬拜事工創作的歌曲納入適當的工作室來製作。在團隊中物色了作曲家、編曲家、詞曲作者、音樂家、平面設計師和視頻編輯等人才，並將他們帶入音樂製作中，並在上帝天國的事工裡運用祂賦予的技能。



團隊相信，由Abi Lee作曲的歌曲《Do Not Fear》將為聽眾帶來身臨其境的聆聽體驗。



此外，新專輯《Revival Waves》（暫譯：復興浪潮）也推出了全球超過10種語言版本的主打歌，其中來自世界各地的聲音，透過這些美麗的歌聲讓人們的內心充滿飽足的靈性，而且令每一個人以這首歌表達對主的愛慕，藉著這方式引導弟兄姊妹崇拜主。



在大流行季節，音樂家透過遠端合作創作歌曲，儘管面臨限制，但將不同元素融合後的成果往往超乎預期。他們不受拘束於特定風格，讓音樂服務於歌曲核心，開啟了一段充滿創意和挑戰的旅程。



高諾爾（Noel Ko）分享，製作《Gift of Hope》過程中，最初面臨靈感缺乏，但後來與隊員菲斯·希瑪（Sheema）合作帶來新聲音多樣性。深夜會議完善細節，歌曲最終形成。这是一段充滿合作與創造力的故事。



希瑪亦表示，非常享受這個專案從構思到完成的整個過程，皆因音樂編排是受聖靈啟發的。



《Revival Waves》（暫譯：復興浪潮）全球版是為2021年全球線上敬拜協調的一項倡議，2021年3月12至13日舉行24小時讚美、信息、祈禱和舞蹈的敬拜會，51個國家齊集聚首一堂以不同的語言頌唱，包括：馬來西亞語、普通話、英語、法語、德語、希臘語、西班牙語、瑞典語、米爾語、約魯巴語等。

