印尼歸正福音教會醫藥中心揭幕 效法基督憐憫提供醫療援助









位於印尼雅加達的歸正福音教會撒瑪利亞人醫藥中心開幕，該中心指出早於2022年歸正福音教會撒瑪利亞人診療中心落成啟用，感謝上帝今年賜福建立醫藥中心，效法基督耶穌的憐憫和博愛，實踐教會的文化使命，為社區服務提供醫療援助。希望透過這樣的服務，能讓更多人受益，並讓福音的好處影響更廣泛的社會。



歸正福音教會撒瑪利亞人醫藥中心位於印尼雅加達北部丹戎不碌區（Priok）的桑德阿貢市（sunter agung）， 香港及臺北歸正福音教會在臉書均引述消息，並指唐崇榮牧師為醫藥中心揭幕。唐牧師表示基督徒在中國歷史上扮演著重要角色，推動著社會、文化和教育的進步。唐牧師提及一些基督徒對中國的貢獻，就以白話文而言，五四運動提倡白話文之前的28年，基督教已經提倡白話文。94位專家集結多年心血，將希1,170多章，耗時每節11小時半，顯示出高度的專業和毅力。



這本和合譯本所代表的價值無法估量，94位專家為了讓人正確理解上帝的話語，不惜花費大量時間和心血。當和合譯本首次印製出來時，93位翻譯專家已離世，唯一尚在人世的老年譯者拿著新印製的聖經，淚眼汪汪地感謝上帝，因為中國人終於能閱讀聖經。然而，不久後，這位老者也撒手人寰。



儘管歷史認為白話文是五四運動或胡適博士所開倡，但事實證明，最早提倡白話文的卻是基督徒。還有先解開女人纏腳的布、剪掉男人滿清的辮子、派女子到國外留學、最先在中國辦現在的大學，都是基督徒。基督徒是要把上帝的光照到社會每一個角落，把上帝的道帶到世界每一個文化的城市。



唐崇榮牧師進一步指出，基督教對中國的影響深遠，甚至影響到現代中國的政治和醫療領域。然而，唐牧師也反思一些人對基督教的偏見和反對，認為這可能來自於歷史書寫的片面性。



他呼籲人們重新審視基督教在中國的貢獻，並反思對基督教的誤解，並盼望中國社會能更加理解和尊重基督教在中國的角色和貢獻。

