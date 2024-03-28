基督徒書畫聯展：揉合東西方藝術繪出基督復活盼望【圖輯】





香港中國畫學研究會主辦、香港基督教協進會協辦「靈糧共享第四回：基督徒書畫聯展」，主題為《記念耶穌基督受難復活升天》，共23位畫家參展，作品包括：水彩、油畫；書法；國畫。展覽日期：3月21日至28日；地點：藝術香港展覽廳（灣仔軒尼詩道342號國華大廈3樓）。



圖一： 水彩、油畫



1.黃恩約牧師《愛在心窗》（媒體：彩墨紙本），取材自約翰一書4章19節：「我們愛，因為神先愛我們。」



2.陳澤輝，《「對本體」天光雲彩影》（媒體：水墨設色），取自約翰福音4章14節：「人喝我所賜的水，就永遠不渴。我所賜的水要在他裡面成為泉源，直湧到永生。」



3.馮文英，《綻放一》（媒體：水彩） 簡約的花啟迪基督徒過著簡樸生活，並且選用詩篇130篇5節：「我等候耶和華，我的心等候；我也仰望他的話。」



4.潘曉瑜，聖經人物《參孫被剃頭》（媒體：水彩、粉彩畫），記載於士師記16章17節。



5.趙樂琳，廣州畫家，《動物系列》（媒體：油畫），系列中的「羊」取自約翰福音10章14節：「我是好牧人，我認識我的羊，我的羊也認識我。」



6.洪綺文，《耶穌顯聖容》（媒體：蛋彩聖像畫），記載於馬太福音17章5節：「說話之間，忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們，且有聲音從雲彩裡出來，說：這是我的愛子，我所喜悅的。你們要聽他！」



圖二：書法



1.廖劍雲，《心靜如水》（行書），經文取自箴言27章19節：「水中照臉，彼此相符；人心相映，也是如此。」



2. 鄭小芬，《箴言9:18至10:1-5》（書法）。



圖三：國畫



1.黃瞻遠，運用彩墨紙本繪畫「聖經故事畫系列」，呈現耶穌從降生《把耶穌獻給主》、《開始在加利利傳道》、行神蹟《耶穌在海上行走》、受難前夕給門徒《賜聖靈的應許》、《彼拉多面前受審》、 復活《耶穌升天》。



香港中國畫學研究會會長黃瞻遠向本報表示，展出的畫以聖經為題材，希望自己有生之年能把聖經故事全部畫好，讓更多人透過藝術認識聖經的真理及基督的信仰，並且透露可以用三天時間完成一幅。



2. 曹葉正嬌，《神做萬物》（媒體：採墨紙本）。

