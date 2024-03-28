「耶穌受難最大冤獄」林以諾：恨就沒有愛

今天是耶穌受難日的聖週五，林以諾牧師從耶穌受難事件呼籲信徒反思三個重要問題：心中是否擁有愛、是否自私地以利益為出發點、是否自我中心，藉此領悟十字架大愛的真正意義。



林以諾牧師在個人頻道談道，從耶穌基督在復活節設立第一個主餐、最後晚餐所做的幾件事、宗教兵丁前來捉拿耶穌、在彼拉多面前受審問，以至耶穌釘在十字架上，呼籲信徒反思十架大愛的真正意義。



捉拿耶穌是宗教兵丁



在主餐，耶穌為門徒洗腳展示了僕人領袖的樣式，猶大卻離開門徒出賣耶穌。主餐中的杯代表耶穌的血，餅代表祂的身體，象徵著為我們的救贖而犧牲。之後門徒唱歌前往橄欖山，在客西馬尼園祈禱，宗教兵丁前來捉拿耶穌。



林以諾強調，耶穌不是政治革命家，祂的國度是屬於天上而不是地上，所以捉拿耶穌的不是政權的兵丁，是宗教上的兵丁。當耶穌被帶到彼拉多面前受審時，找不到真正的政治罪狀，最終彼拉多將案件轉交給希律，再回到彼拉多處理。在兩難之間，彼拉多最終金盤洗手，但宗教領袖卻煽動群眾要求釋放十惡不赦的罪犯，代替無罪的耶穌被釘上十字架。



耶穌被釘十字架是人類最大冤獄



「這是人類的可怕，罪惡可以被釋放而無辜者卻被釘死在十字架上。耶穌要承受十字架的刑罰，是人類最大的冤獄。」林以諾指出，釘在十字架上是羅馬極其殘忍的刑罰，每一個被釘的人都要經歷痛苦慢慢地死去。



新約聖經提到，使徒保羅在遇見復活的耶穌後寫信，提到神的奧秘是在人愚笨的方法 卻突顯上帝的智慧，人與人之間以暴易暴、國與國互相角力、誰大誰惡、用謊言欺騙民眾、將一切變成正義。耶穌以愛勝過對方，聖經說十字架顯明了上帝的愛，耶穌的犧牲彰顯了上帝的愛。



沒有愛恨交纏的事，恨就沒有愛



因此，信徒需反思三個重要問題：心中是否擁有愛、是否自私地以利益為出發點、是否自我中心。沒有愛的心充滿仇恨，而恨會消除愛，林以諾表示「不相信有愛恨交纏的事，恨就沒有愛」；如果我們被某事或某物所恨，就需要反思是甚麼阻礙我們去愛。



此外，他提及國與國之間的政治角力常以自私出發，並警告自我中心的態度會阻礙我們接受十字架的愛。



透過反思這三個方面，林以諾牧師希望信徒能夠更深入地理解耶穌受難的真正意義，並希望大家能在這個特別的時刻，在架七言中得到啟示和反思。

