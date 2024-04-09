中華聖經文物館推出《耶穌基督痛與愛的真相》特定限時體驗團





今個復活節，影音使團「中華聖經文物館」與大家以沉浸式經歷耶穌基督犧牲的痛，展館將首度展示一比一製作的耶穌基督釘十架後的身體模型，從被鞭打的傷痕、被荊棘冠冕刺穿的頭皮，到手腕和腳跟的釘痕，讓大家了解耶穌被釘十架的痛苦程度與所承受的侮辱，提醒我們不要忘記耶穌基督的大愛。



此外，展館亦會展示都靈裹屍布複製品，這塊染了人體血液的亞麻布，據說曾包裹耶穌基督的身體，布上映照出被包裹着的屍首形象，至今仍是個古老謎團，我們會從科學與超自然的角度與大家了解耶穌基督死亡與復活的經歷，默想耶穌基督救贖世人的大愛。



是次體驗團更會同場加推影音使團創世電視全新製作《地球大神秘》優先場，感謝主！我們將於4月20日起逢周六在TVB翡翠台播放大型紀錄片《地球大神秘》，相信一連52集的福音製作能觸及本港和大灣區近9,000萬名觀眾，讓基督的信息藉媒體平台傳遞得更深、更廣、更遠！



讓我們透過視、聽、觸，在復活節期間一同親歷、感受和體會耶穌基督的死亡、復活、大愛與救贖，過一個與別不同的復活節。



《耶穌基督痛與愛的真相》特定限時體驗團



日期：2024年3月29日至4月30日



時間：



星期二至五（早上10:00-12:30）、（下午15:00-17:30）



星期六（下午15:00-17:30）、（晚上19:00-22:00）



星期日（下午14:30-17:00）



地點：九龍觀塘鴻圖道一號2樓2-3室（牛頭角港鐵站B6出口）



報名連結：https://forms.gle/cVYR3wjvLMVfqHEy7



（影音使團新聞稿）

