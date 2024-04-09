世界關顧自閉日：香港中小學生9千多人患自閉症

今天（4月2日）世界關顧自閉日（World Autism Awareness Day，簡稱WAAD）為提高全球對自閉症譜系障礙的認識和理解而設立，香港中小學生共達9,537人，社會大眾需以不同方法支持自閉症人士。



香港自閉症學童超過9千人



香港平等機會委員會引述教育局數字，2014/15學年對比2018/19學年，患上自閉症的小學生人數上升約五成（5,693人）；中學生增幅約94%（3,844人），合共達9,537人，而這些數字只是冰山一角，很多患病學童家長未必有申報相關資料。



此外，香港自閉症聯盟2019年估計數字，香港約有75,000至113,000人患有自閉症，平等機會委員會呼籲社會大眾以不同方法支持自閉症人士，分享自閉症的正確信息、支持有自閉症人士的家庭和自閉症友好企業等，一起推動社會大眾對自閉症的認識和接納。



在西方國家，根據安大略省自閉症協會的數據，全球有超過7,000萬人受到自閉症的影響。在加拿大，約每66名兒童和青少年中就有一人被診斷出患有自閉症譜系障礙(ASD)，這一數字仍在不斷增長。



漢密爾頓天主教教育局（HWCDSB）積極參與世界自閉症意識日活動。學校社區將共同慶祝這一特殊日子，並進行全系統的「為自閉症祈禱」活動。此外，一些學校還將點亮藍燈，以表示支持漢密爾頓自閉症意識分會。



有關活動旨在提醒人們自閉症者及其家庭所面臨的挑戰，並促進社會對他們的支持和理解。通過教育和意識提高可以共同努力，營造一個更加包容和支持不同能力的社會。



聯合國大會2007年通過決議將4月2日定為世界關顧自閉日，翌年（2008年）推行，世界各地相關組織會舉辦活動，旨在提高人們對自閉症的認識，並且幫助改善患者的生活質量，希望他們融入社會。



何謂自閉症？



自閉症譜系障礙，是一種終身性神經發展障礙，對個人的溝通、社交互動、興趣參與和感覺處理能力產生影響。儘管現行的臨床模型將其視為一種疾病，許多自閉症患者更願意使用「神經差異」或「狀況」等術語，以避免負面聯想。



自閉症存在於各種文化、民族、種族和性別認同中，呈現出一定的範圍和多樣性。每個自閉症患者所面臨的困難程度以及所需的支持程度各有不同，受到其他健康狀況的影響，以及居住環境和社會支持的影響。



對於自閉症，大眾應該以包容和理解的態度來對待，鼓勵社會提供相應的支持和資源，共同努力讓每個人都在社會中找到自己的位置，並享有尊嚴和支持。



聖經怎麼說？



聖經教導我們感受他人所受的苦，了解困苦流離之人的掙扎，接納他們的軟弱，並非控訴對方。



約翰福音9章1至3節記載：「耶穌過去的時候，看見一個人生來是瞎眼的。門徒問耶穌說：『拉比，這人生來是瞎眼的，是誰犯了罪？是這人呢？是他父母呢？』耶穌回答說：『也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出神的作為來。』」

