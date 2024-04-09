前女巫改邪歸主 海灘為200人施洗

復活節周日，超過200人在佛羅里達海灘接受一場特別的洗禮，活動由復興主義者主持，她在接受基督信仰之前是女巫。當日還舉行聖餐、詩歌唱頌。



曾經涉足神秘學，現為核心團體（The Core Group）輔導組織的高級領袖的珍妮·韋弗（Jenny Weaver）主持這次儀式，活動的特色包括在佛羅里達州的克利爾沃特海灘、在陽光下舉行洗禮，據悉超過200人參加。



韋弗在Instagram分享活動的照片和視頻，展示數百人聚集在水中、海灘和碼頭接受洗禮的畫面，並且寫道：「我們正在奪回撒旦偷走的土地。」她形容這個場景就像是「聖經或電影中的一幕」。



韋弗成為基督徒之前，她曾自稱是女巫，同時也面臨著毒品問題和生活上的困境。據CBN報導，她曾吸毒成癮並流落街頭，而且感受到邪靈從身旁走過，帶來恐懼和折磨。韋弗憶述邪靈對她說：「我要掐死妳，我要妳的命。」她每時每刻不斷地受折磨。



自從成為基督徒後，韋弗建立了核心小組致力於指導和幫助女性，並逐漸擴展到包括男性和兒童。



韋弗說，集體洗禮可能只是一個開始，並表達了對未來更多同類活動的期待。她在結尾寫道：「復興就在這裡！我正在祈禱下一個該去哪裡做。」這次活動為參與者帶來了感動和希望，彰顯了信仰的力量和轉變的可能性。



此外，參與活動的以斯帖覺醒事工的薩曼莎·維雷拉（Samantha Virella）表示，這次活動「改變了我和我的家人」。她寫道：「我認為這只是國家復興的開始。神正在更新我們，將我們從中分離出來。當我們浮出水面時，我們將記得祂賜給我們的新生命和目的。」

