香港基督教協進會為花蓮地震災民祈禱

台灣花蓮7級大地震造成13人死亡、超過1000人受傷、近700人受困、9人失聯；香港基督教協進會為花蓮地震禱告，祈求天父保守受苦的居民，安慰失去親人的家庭，醫治傷者，尋找失蹤者，賜力量給災民，並加添教會力量成為盼望之光。



台灣4月3日各地發生大地震，嘉義縣附近發生芮氏規模4.8地震之後，花蓮縣地震達7.2。嗎那書房大樓倒、排灣中會和玉山神學院建築受損，長老教會總會持續更新災情；芥菜種會及救助協會啟動緊急救援機制。



香港基督教協進會4月5日在網頁發出《為花蓮地震禱告》，呼籲大家共同承受著居民所遭受的巨大苦難。這場毀滅性地震讓我們看到人間居所的脆弱，但也提醒我們在主那裡有永不動搖的根基。同時將所有失去生命的人交託到主的施恩寶座前，讓他們在主慈愛的懷抱中得到永恆的安息，遇難者的家人得著平安在悲傷中緊緊相伴。



懇求主醫治千多位的傷者，使他們的身體康復，讓他們在醫院病房和救治地點感受到主的同在，為了仍被困在瓦礫中的人祈禱。求主引導救援人員，賜予他們智慧和力量，讓他們能拯救被困者。願主的盼望之光在恐懼中閃耀。



記念失蹤者，求主的憐憫臨到，讓失蹤者與家人團聚，給等待消息的人平安與安慰。為失去家園和財產、生活被顛覆的災民祈禱。求主不僅供應他們所需，也給予他們愛和支持，在這困難時刻彼此幫助。



並且祈求主加添台灣和全世界教會的力量，成為盼望的光。在這場悲劇中，願主的憐憫彰顯，孕育出抵禦任何風暴的團契和合一。



最後，願眾人全然信靠主，因為知道縱使天崩地裂，主的慈愛卻永不變改！



2018年02月，台灣花蓮亦發生過芮氏規模7級強震，造成10人死亡、270人受傷，災區失聯7人，230多次餘震。



香港基督教協進會「為花蓮地震禱告」全文

