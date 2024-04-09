2024年2月24日元宵佳節，發生了一場連接中港兩地、難以置信的漂流事件。事主張俊平有多年水上活動經驗，當天玩直立板時突遇風浪，連人帶板吹離原定航道，在海上漂流十多小時，本以為必死無疑，卻成為絕無僅有的奇蹟見證。



深圳民間有句諺語：「鹽田風，梅沙浪。」意思是鹽田的風、梅沙的浪，皆與其他地方不一樣。深圳面海背山，連綿的山巒把鹽田一帶圍成小盆地，猛烈的風速能夠連人帶板悄悄吹到另一片海域。



張太表示，丈夫漂流的海域有很多鯊魚，當時他不知道下巴和膝蓋已經磨損流血，卻沒引來鯊魚襲擊，彷彿有股神秘力量保護他。有人認為今次事件純屬「好彩」，但在缺水缺糧的險境中，人真的會因各種巧合而僥倖獲救嗎？



聽見上帝聲音



平日愛好健身、戶外活動的張俊平，登過海拔5,000米高山，玩過多年水上活動，理應具相當體能，亦熟悉水性。「我喜歡在海上禱告，那天如常與太太在視訊通話中禱告時，我不為意直立板正慢慢漂出去，當我發覺浪大了，便努力爬回去，但爬了一小時仍原地踏步。」當他再打給太太時，海浪令手機信號受阻，只看見斷斷續續的畫面。



「我決定把安全繩綁上腳，打算拖著板游回岸，但游了半小時又是原地踏步，只好回板上，爬上去時風浪打翻了直立板，划槳和手機掉進水中，我沒法再聯繫外界。」天色漸暗，疲倦和恐懼一浪浪擊打張俊平的意志，他曾學像耶穌平靜風浪的神蹟，奉主名叫風浪停止，卻沒有任何變化，風高浪急中，他大聲向上帝禱告呼喊說：「我還有家人，我不可以死，上帝我一生是為祢作見證的，求祢加我力量！」



隨急浪漂流的張俊平多次嘔吐，甚至胃酸也吐乾，幾乎暈死，幾次反板他都盡全力抓住不放，力氣卻逐漸耗盡。「我知道自己今次死定了，想起《鐵達尼號》的男主角，原來死比生存更容易，只要輕輕放手就沉下大海。我是時候見主耶穌和媽媽了嗎？」



在不足攝氏20度的海面上，身體的熱能散發得比空氣快，當張俊平快陷入昏迷之際，他的腦海浮現兩個念頭。「第一，我聽見上帝說水是恆溫的，因此我有時會下到水中保持體溫；第二，我排尿時發現尿液很暖，於是將尿液流淌至潛水泳衣內取暖。我不知道自己是否昏迷了，只記得每隔一段時間我就能排尿，大約有五次，令我靠著短暫的暖流，撐過了漫長一夜。」



歷生死懂珍惜



一直在岸邊焦急等待的張太說，當天她包好湯圓後，丈夫仍未歸來，慌張之下她只好報警，時間一分一秒流逝，搜救行動卻沒進展，她不禁更加擔心。



「丈夫每次出門前都會擁抱親吻我，可是那天因為晚點有朋友來，我催促他速去速回，結果沒像平時般擁抱。當晚我在海邊不斷想，如果丈夫真出意外了，我們再也沒法擁抱了，我的人生該有多遺憾？」雖然教會朋友、親戚等得知情況後一直代禱，但張太看見別人放煙花慶祝元宵節時，內心倍感難受。不見終局的等待，讓她一度熬不住想跳海自盡。



然而上帝滿有憐憫，張太形容她在迫切禱告中曾感到上帝親手撫摸她的頭。「更奇妙的是，不止一位朋友和親戚告訴我，他們夢見我丈夫到了香港，在一個海灘獲救。我起初不太敢抱期望，但也先在香港報警。」搜救人員曾告訴張太，以往有類似的漂流個案，最後在香港海域找到，但事主不是重傷就是死亡。「我只好在禱告中不斷宣告『上帝是掌管我丈夫生命的主』，直到天亮，我累得瞇了一眼時，便夢見丈夫跟我說已經平安抵達香港。」



神蹟留下痕跡



「半昏半醒間，原來我已經漂到香港西貢的水域，我看見一座小山像島，但浪太大且礁石多，我不敢過去。」正猶豫間，張俊平聽見有聲音叫他過去。「我兩手虛弱地撥著水過去，突然『呯』一聲有一道力推我上岸，這絕不是我的能力！最奇特的是，原來礁石之間有個不起眼的V形位置，我的板一下子卡進那縫隙，固定在岸邊，使我安全地爬上岸，當時我躺在地上，深知是上帝賜下神蹟救了我。」



玩過水上活動的人都知道，撞向礁石是多麼危險的事，即使直立板沒被撞穿，但人爬上礁石時極易受傷，加上張俊平所在的高流灣屬危險系數高的海灣，湍急的水流足以將他扯回海裡再推往礁石，隨時喪命，若不是上帝從後扶助一把，上岸其實難如登天。



張俊平上岸後找了個地方避風，迷迷糊糊睡了一會，待天亮了，再找居民借電話報警，終成功獲救。「入院檢查後，感謝主我的身體沒大礙，反而驗出了我的肌肉酵素比一般人高，平常人的肌肉酵素在200左右，我獲救當天的肌肉酵素卻高達28,000，也就是說在海上漂流期間，我身體發生了巨變。」



超越人的想像



中午時分，張太接到搜救人員的通知，找到丈夫了，她當下雙膝跪地，喜極而泣。「我人生從沒試過像那刻一樣放聲大哭，感謝主在乎一個卑微的人，我也感受到代禱的強大力量，再次堅固我對主的信心。」



張太隨後分享了這段經文：「耶和華說：我的意念非同你們的意念；我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路；我的意念高過你們的意念。」（《以賽亞書》55章8-9節）她透露事發當晚，曾有朋友介紹一位法師，說半夜11點到1點會在海域南方找到丈夫，而且情況不妙。「但我丈夫不是這樣獲救的，我便知道上帝要行比人的拯救更大的神蹟，顯出祂的奇妙，因為在祂沒有難成的事！」



危難體會信仰



《提摩太前書》1章15-17節：「基督耶穌降世，為要拯救罪人。這話是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是個罪魁。然而，我蒙了憐憫，是因耶穌基督要在我這罪魁身上顯明祂一切的忍耐，給後來信祂得永生的人作榜樣。但願尊貴、榮耀歸與那不能朽壞、不能看見、永世的君王、獨一的上帝，直到永永遠遠。阿們！」



在醫院休養期間，張俊平說保羅這段說話讓他反思甚深，他坦承自己信主三十多年，不算是虔誠的基督徒，卻經歷過無數次上帝的拯救。「記得二十多歲到西藏旅行，我患上了高山症，在醫院吸了五天氧氣才撿回性命。回港後，我出現後遺症，失眠、頭痛、手腳震，更會看見許多古靈精怪的事，當時被判斷為精神病的一種，要入住精神病房接受治療。」



面對絕望的人生，他試過自尋短見，幸被家人及時發現救回。「那時我認識一位社工，他傳福音給我，我在醫院信了主，也知道了那些古怪事是靈界的騷擾。信主後，我慢慢重新工作，過程中上帝一直醫治我，更給我能力自學軟件課程，並考獲證書，找到一份IT技術員的工作，穩定地做了二十多年，身邊的朋友都希奇，我的腦袋不是有問題的嗎？」



2018年暑假，張俊平辭去工作，從成都獨自騎單車前往西藏拉薩，長達30天的旅途中，他翻山越嶺，其中登過的三座山更高達5,000米。「我在哪裡跌倒，就在那裡爬起來，我要歸榮耀給上帝，因為是祂給我力量活出美好的生命。」這趟旅程後，他有感動在雲南香格里拉的雨崩村開一間青旅咖啡店，希望為主作見證。



「有一次我獨自登梅里雪山，在山上紮營過夜，期間不小心弄丟手機，兩年後，一名年輕人拿著這部手機來到咖啡店，他說在山上撿到，充電後打開手機，看見相簿中咖啡店的照片，便找到店裡來。這名年輕人原來是慕道者，有許多信仰的疑問，我把所知的都為他解答，沒想到他願意悔改信主。」一次丟失手機的意外，竟成為傳福音的契機，使張俊平更見上帝所賜出人意料的安排。



他總結道：「我曾經驕傲，也多次軟弱，卻越來越被上帝的愛和恩典征服，因此我體會到保羅的心腸，在海上漂流時再次徹底承認自己是個無力自救的罪人，上帝是我唯一的拯救，我一生都需要祂救贖我。」看過張氏夫婦的分享後，你也願意在患難困苦中，相信上帝是唯一的拯救嗎？



人生熱線首席輔導員沈謝愛珍師母有話說：



張弟兄講過一句話令我感受深刻：「生存比死更加難！」是甚麼使他在絕望中仍堅持生存？他說他記起家人、妻兒，而給他堅持下去的力量，就是多次拯救他的上帝。人在絕望時需要看見希望，需要知道有人願意一起面對巨大的痛苦和壓力。當張弟兄忍受著痛苦和煎熬時，他知道上帝與他同在，結果神蹟般的拯救發生了！



親愛的朋友，「人生熱線」在乎每一位心靈受創和痛苦的人，我們願意聆聽你的心聲，嘗試了解你的痛苦和掙扎，願意陪你走過最艱辛的時刻，我們更希望介紹一位永遠愛你、永不撇下你的上帝，衪使你在絕望中見到希望、在痛苦中得安慰、在患難中得拯救。



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（文章來源：〈直立板見證會分享稿〉，轉載自《天使心》月刊4月號215期，承蒙允許轉載；相片由影音使團攝製隊提供。）

