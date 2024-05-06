在台港人「二次移民」 台港同行團契、淡水香港教會解散 　

在台港人教會聚散有時，台港同行團契、淡水香港教會於今年3月及去年12月相繼公告解散，前者稱完成階段性歷史任務，深信「那裡有港人，那裡就有香港故事」；後者指在台港人二度移民「教會隨時開隨時關」。台港同行青年團契則繼續運作，在聚會中述說「to be continued」的故事。



台港同行團契：哪裡有港人，那裡就有香港故事



位於台灣中正區 、台灣社團法人身份成立四年的「台港同行團契」（下稱團契）3月20日在臉書公告解散，並稱：「2020年我們因時代而聚，2024年我們因時代而散！」



團契表示，過去四年感恩上主帶領及弟兄姊妹參與成為時代的見證，解散算是「完成了階段性的歷史任務——從流散到團契，建立信仰共同體，幫助在台港人回到教會」。儘管解散仍然深信「那裡有港人，那裡就有香港故事」，將以其他不同的形式繼續在信仰路上與「台港人」同行，特別致力於推動台港青年福音事工。



即日起所有社交媒體將停運，除「台港同行青年團契」外，其他以其名義活動不再代表該團契。希望在未來與台港人同心向前，興旺福音。



翻看過去的帖文，團契在今年1月發出聚會公告，表示面對二次移民造成群體流失、資源匱乏、場地不穩等問題，台港人事工發展不容易。然而確信上主的供應與同在不受外在環境影響。自2020年以「哪裡有港人，那裡就有香港故事」精神成立，至今仍堅守信念。為有效整合資源，團契調整聚會安排，每月第一週公開聚會改為聯合形式、小組聚會內容和地點由各小組安排等。



台港同行團契由在台港人基督徒跨宗派共同建立，台港牧者共同守望，旨在以基督愛鄰舍的愛傳遞關懷，與流散在台灣的港人同行，建立想像共同體，團結在台港人；團契召集人為李牧權傳道。



淡水香港教會：教會隨時開隨時關



淡水香港教會去年12月1日宣佈解散。淡水香港教會委員會公告，由於教會牧者先後離開，會友二度移民，教會人數日漸萎縮，委員會換屆侯選人不足，本著「教會隨時開隨時關」的理念，經全體與會會友大會投票結果議決解散淡水香港教會，並感謝淡水長老教會。



淡水香港教會最後一次主日崇拜在去年12月31日，該會成立於2021年9月18日，稱致力建立「小而美」的教會，宣認《香港2020福音宣言》；以上帝的道為中心，卻以人為本，主要是香港人，但服侍淡水，回饋台灣。淡水香港教會由香港牧者王少勇、洪國謙等人成立。



台港同行青年團契：「to be continued！」



台港同行青年團契以「同團契．共前行；以信仰回應、整合、建立生活」理念繼續運作。台港同行青年團契（hitf_youth）instagram顯示多項周六聚會，最近一次在3月23日，李牧權傳道主講，聚會地點在中華福音神學院；內容提到保羅回到耶路撒冷將是他故事的結局時，神卻開啟了新支線，讓他前往當時的帝國中心：羅馬，同樣，台港青年團契的故事，尚未完場，to be continued！

