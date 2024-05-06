神學生日：屈偉豪解釋復和與救贖 盼人放下過去傷痕

神學生聯禱會早前舉行每年一度的神學生日，伯特利神學院院長屈偉豪牧師闡述聖經的「復和」與救贖，以及自我寬恕與人和解的重要。他強調基督的犧牲帶來神的愛與恩典，使人與上帝和解，並呼籲信徒效法上帝，彼此相愛，超越個人利益。



復和與救贖



神學生聯禱會2月23日在觀潮浸信會舉行「2024年神學生日」，屈偉豪院長證道時指出，聖經新約的「復和」（Reconcillation）在希臘文出現14次，意味著重新建立關係、恢復友好與和平，消除敵意。他解釋指，基督在我們仍是罪人的時候為我們死，這顯示了上帝的愛和恩典，基督在十字架上的犧牲使我們得以與上帝和解，不再受憤怒的核制。



屈偉豪指出，人與上帝的關係因為原罪而破裂，無法自行修補。惟有藉著神的慈愛和恩典，我們才能彌合這段關係，克服敵意和隔膜。因此，沒有耶穌的生命是空虛的，而今天因著基督的來臨，我們可以與上帝和好，並以祂的眼光看待自己及愛自己。



他深信，聖誕節的意義在於記念耶穌基督的降生，為我們帶來復和和救贖的希望，並且以一次在葡萄牙小鎮的經歷為例，強調沒有耶穌，生命將變得荒謬。然而，透過基督，我們可以與上帝和好，重拾失去的和諧與喜樂。



自我寬恕與人和解



屈偉豪繼而指出，許多信徒雖然知道上帝已經赦免他們的罪，卻不願意寬恕自己，也不願意讓上帝醫治他們的傷痕，在過去的陰影中苦苦掙扎。他強調，耶穌為人們在十字架上立下了新的復和標記，讓人不必靠自己的努力來換取上帝的悅納，這標記背後蘊含著豐富的愛。



他呼籲信徒學會以上帝的眼光來接納和寬恕自己，放下過去的負擔，不要再以行為來換取上帝的悅納，而應仰望耶穌的愛來醫治過去的創傷。



至於與他人和解，必須彼此相愛，如同上帝愛人一樣，這也是耶穌的命令。屈偉豪重申，能夠與上帝和解是由於上帝的拯救，與自己和解則是得著拯救後與上帝相親近的美好；而追求與他人和解，乃是為了效法上帝的榜樣，因為這是上帝賜予的命令和指引。



在一個價值利益至上的社會裡，人常將自己的利益放在首位導致「你傷我贏」。屈偉豪提醒人們不要只考慮自己的利益，應該遵守彼此相愛的命令，因為相愛是上帝的屬性，是上帝的兒女應該具備的特質。他說，當信徒放下自我，就像馬利亞自稱是上帝的使女一樣，人類的歷史才能真正被重寫。

