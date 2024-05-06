大專信徒教牧研討會：離堂同學述說「少年出埃及」的故事

香港基督徒學生福音團契探討「香港大專信徒信仰狀況」，來自香港中文大學的陸莉汶同學分享她的「少年出埃及」離堂故事。作為團長在教會不斷事奉「沒有input」與牧師關係疏離，情緒被困著。同場的基督教香港信義會沐恩堂主任胡闖明，呼籲教會了解年輕人的想法，切勿當他們是工具人。



「少年出埃及」的離堂故事



香港中文大學社會學五年級的陸莉汶同學分享離開堂會的經歷。作為團長，她固定參加團契卻沒有返教會。在中學時期，她返教會七年，並由組長建立信仰。



離開堂會的原因是感受到與牧師距離遙遠，溝通困難，對方責罵方式令她難以接受。在教會事奉時只有不斷付出，如在青少年團契做導師、協助崇拜，感受到被忽視，情緒未得到消化。



陸莉汶說：「沒有input，教會搞好多活動，我和其他人不斷幫手做，全民皆兵，但牧師要求一絲不苟，少少錯就鬧，在教會做事奉膽戰心驚。」她還回應《香港大專信徒信仰狀況調查》報告，指出本身的教會也很少提供培訓給信徒。



觸發離開堂會是教會發生事情，很多弟兄姊妹離開，而且與組長意見不合。陸莉汶透露，她同時參加另一間家庭教會，離開本身的堂會後，打算報讀神學課程，但感覺得不到家庭教會傳道人的支持。最後兩間教會都離開了，後來入讀中大崇基神學院，並且加入團契。



面對教會內部問題與感受被困的情況，她形容自己是「少年出埃及」，在教會好像情緒被困著，離開了得到舒緩，現時尚未決定是否重返教會。



胡闖明：了解年輕人的想法



基督教香港信義會沐恩堂堂主任胡闖明教師表示，年輕人與牧者關係疏遠的時候，堂會應該反省是否了解年輕人的想法，還是當他們是工具的人。年輕人願意事奉但不一定是回應神，可能是給面子或沒所謂吧，他指出：「作為牧者希望年輕人承接自己的想法時，有否聆聽他們的想法？還是只想他們一味地事奉，將來承接教會在移民朝之下沒有了這年紀的群體，而需要這班人呢？」



他盼望大專生的服侍，是藉著生命的交流，看到他們背後的耶穌基督，同讓我們也看到他背後的耶穌基督，以致大家彼此服侍。



基督徒學生福音團契舉辦FES Day 2024「香港大專信徒信仰狀況調查發佈及研討會」，發佈調查結果及邀請年青教牧與青年信徒交流，分享嘉賓：謝建邦先生（FES大專部署理主任）、胡闖明教師（基督教香港信義會沐恩堂堂主任）、陸莉汶同學（香港中文大學社會學五年級學生）；日期：3月24日；地點：香港基督教循道衛理聯合教會九龍堂。

