年青信徒變作接棒工具人？ 胡闖明盼生命交流看到耶穌 　　　

香港基督徒學生福音團契探討「香港大專信徒信仰狀況」，基督教香港信義會沐恩堂主任胡闖明指出教會對大專生要求被教導，視為事奉工具人，他呼籲教會了解年輕人的想法。FES大專部署理主任謝建邦表示，教會是百無禁忌的真理群體，向年輕人作見證。



胡闖明：長者也離堂 教會對年輕人態度不一樣



基督教香港信義會沐恩堂堂主任胡闖明教師，藉著探討長者牧養反思教會對年輕人的態度。其堂會本身是沙田瀝源邨青年中心舉辦的少年團契，繼而組成青年佈道中心，因著人數增加轉移到小學聚會，原本的青年中心變成長者中心。



胡闖明提到牧養長者遇上種種的情況，有些長者隨著家人搬遷，一年回教會一兩次；有長者因健康緣故轉到另一間堂會聚會，要求兩間教會合作處理其身後事；也有長者時常表達與牧者不同立場的政見；另有移民潮之下教會事奉人手短缺，訓練長者擔任司琴但被婉拒；留在堂會的長者很少與人交流等。



然而，在教會對長者與大專生有兩種不同的態度。對待長者以服侍的心態聆聽；對大專生時認為年輕人應該被教導，在信仰上要稱義，同時需要承擔事奉。



現時不少堂會面對移民潮牧師急著尋找接班人。其中個案，一名中二學生的家人已沒有返教會，而她也有離開堂會的意念，只是放不下許多事奉，不情願地繼續面對牧者的要求。



胡闖明認為，年輕人與牧者關係疏遠的時候，堂會應該反省是否了解年輕人的想法，還是當他們是工具的人。有大專生離開的時候表達，在教會跟牧師沒有任何聯繫，要是這樣誰來聆聽他們的心聲呢？



有些時候，年輕人願意事奉但不一定是回應神，可能是給面子或沒所謂吧，他指出：「作為牧者希望年輕人承接自己的想法時，有否聆聽他們的想法？還是只想他們一味地事奉，將來承接教會在移民朝之下沒有了這年紀的群體，而需要這班人呢？」



他強調，一個人的行為不是由外在強加而做到的，而是看到上帝無盡的恩典去回應。服侍就是回應上帝的愛，正如加拉太書5章6節說：「原來在基督耶穌裡，受割禮不受割禮全無功效，惟獨使人生發仁愛的信心才有功效。」



胡闖明總結說：「希望大專生的服侍，是藉著生命的交流，看到他們背後的耶穌基督，同讓我們也看到他背後的耶穌基督，以致大家彼此服侍！」



謝建邦：教會是百無禁忌的真理群體



FES大專部署理主任謝建邦認為，教會應當是百無禁忌的真理群體向年輕人作見證。他引述《香港大專信徒信仰狀況調查》報告，85%的人留在教會好像穩定，但是教會經歷2019年至今五年的震盪挑戰，需思考怎樣牧養青少年。



據他觀察，大專生知道社會發生甚麼事情的，用戲謔的方式回應純粹抒發感受，然而停留在戲謔的地步無法嚴肅討論，變相地強化了一些社會禁忌的話題，同時反映大家沒有遺忘。在學校老師要求學生反思，但教會可以成為百無禁忌的真理群體，向年青人作見證。



謝建邦引用前捷克總統哈維爾之說：「磊落真誠地生活」（living in the truth），對照今天教會崇拜聚集的重要性，是記憶強化、培養磊落品格與承擔使命。



他亦指出，美國神學家侯活士（Stanley Hauerwas）所言：「讓教會成為教會」（Let the church be the church）正是我們今天的處境，呼籲香港教會反思是否活在真理的觸覺向年青人展現見證。



基督徒學生福音團契舉辦FES Day 2024「香港大專信徒信仰狀況調查發佈及研討會」，發佈調查結果及邀請年青教牧與青年信徒交流，分享嘉賓：謝建邦先生（FES大專部署理主任）、胡闖明教師（基督教香港信義會沐恩堂堂主任）、陸莉汶同學（香港中文大學社會學五年級學生）；日期：3月24日；地點：香港基督教循道衛理聯合教會九龍堂。

