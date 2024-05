年青信徒變作接棒工具人？ 胡闖明盼生命交流看到耶穌 　　　

香港基督徒學生福音團契探討「香港大專信徒信仰狀況」,基督教香港信義會沐恩堂主任胡闖明指出教會對大專生要求被教導,視為事奉工具人,他呼籲教會了解年輕人的想法。FES大專部署理主任謝建邦表示,教會是百無禁忌的真理群體,向年輕人作見證。



胡闖明:長者也離堂 教會對年輕人態度不一樣



基督教香港信義會沐恩堂堂主任胡闖明教師,藉著探討長者牧養反思教會對年輕人的態度。其堂會本身是沙田瀝源邨青年中心舉辦的少年團契,繼而組成青年佈道中心,因著人數增加轉移到小學聚會,原本的青年中心變成長者中心。



胡闖明提到牧養長者遇上種種的情況,有些長者隨著家人搬遷,一年回教會一兩次;有長者因健康緣故轉到另一間堂會聚會,要求兩間教會合作處理其身後事;也有長者時常表達與牧者不同立場的政見;另有移民潮之下教會事奉人手短缺,訓練長者擔任司琴但被婉拒;留在堂會的長者很少與人交流等。



然而,在教會對長者與大專生有兩種不同的態度。對待長者以服侍的心態聆聽;對大專生時認為年輕人應該被教導,在信仰上要稱義,同時需要承擔事奉。



現時不少堂會面對移民潮牧師急著尋找接班人。其中個案,一名中二學生的家人已沒有返教會,而她也有離開堂會的意念,只是放不下許多事奉,不情願地繼續面對牧者的要求。



胡闖明認為,年輕人與牧者關係疏遠的時候,堂會應該反省是否了解年輕人的想法,還是當他們是工具的人。有大專生離開的時候表達,在教會跟牧師沒有任何聯繫,要是這樣誰來聆聽他們的心聲呢?



有些時候,年輕人願意事奉但不一定是回應神,可能是給面子或沒所謂吧,他指出:「作為牧者希望年輕人承接自己的想法時,有否聆聽他們的想法?還是只想他們一味地事奉,將來承接教會在移民朝之下沒有了這年紀的群體,而需要這班人呢?」



他強調,一個人的行為不是由外在強加而做到的,而是看到上帝無盡的恩典去回應。服侍就是回應上帝的愛,正如加拉太書5章6節說:「原來在基督耶穌裡,受割禮不受割禮全無功效,惟獨使人生發仁愛的信心才有功效。」



胡闖明總結說:「希望大專生的服侍,是藉著生命的交流,看到他們背後的耶穌基督,同讓我們也看到他背後的耶穌基督,以致大家彼此服侍!」



謝建邦:教會是百無禁忌的真理群體



FES大專部署理主任謝建邦認為,教會應當是百無禁忌的真理群體向年輕人作見證。他引述《香港大專信徒信仰狀況調查》報告,85%的人留在教會好像穩定,但是教會經歷2019年至今五年的震盪挑戰,需思考怎樣牧養青少年。



據他觀察,大專生知道社會發生甚麼事情的,用戲謔的方式回應純粹抒發感受,然而停留在戲謔的地步無法嚴肅討論,變相地強化了一些社會禁忌的話題,同時反映大家沒有遺忘。在學校老師要求學生反思,但教會可以成為百無禁忌的真理群體,向年青人作見證。



謝建邦引用前捷克總統哈維爾之說:「磊落真誠地生活」(living in the truth),對照今天教會崇拜聚集的重要性,是記憶強化、培養磊落品格與承擔使命。



他亦指出,美國神學家侯活士(Stanley Hauerwas)所言:「讓教會成為教會」(Let the church be the church)正是我們今天的處境,呼籲香港教會反思是否活在真理的觸覺向年青人展現見證。



基督徒學生福音團契舉辦FES Day 2024「香港大專信徒信仰狀況調查發佈及研討會」,發佈調查結果及邀請年青教牧與青年信徒交流,分享嘉賓:謝建邦先生(FES大專部署理主任)、胡闖明教師(基督教香港信義會沐恩堂堂主任)、陸莉汶同學(香港中文大學社會學五年級學生);日期:3月24日;地點:香港基督教循道衛理聯合教會九龍堂。