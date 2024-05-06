美國50州家長集會祈禱 反對學校隱瞞誘子女性別認同

美國全國50州發起祈禱、禁食集會維護孩子的性別，批評美國數百學區通過的政策，允許建議工作人員隱瞞孩子希望被認定為變性或非二元身份。有母親透露，12歲女兒放學後被帶到學校俱樂部，灌輸接受跨性別達90分鐘。



由「她的聲音運動」（Her Voice Movement）發起的「別惹我們的孩子」（DontMessWithOurKids）集會於周六（4月13日）下午1至3時在所在地的州議會大樓和華盛頓特區聚集，目的藉著祈禱、禁食呼籲美國和各洲回歸上帝的懷抱。



「她的聲音運動」執行主任杰西卡·金特里（Jessica Gentry）聲稱，祈禱禁食活動並非政治集會，是喚醒社會大眾對性別的認識。她指出：「上帝創造男、女，我們根據聖經的原則識別男性和女性的身份，並且一男一女組成的家庭單位，現時的公立學校系統提倡性別認同的意識形態過了火位。」



金特里表示，祈禱集會是一種反擊行動，家長有權知道孩子被要求改變自己的代名詞和名字。對於學校有案例，將兒童從父母身邊帶走感到失望。走上街頭集會是因為「我們沒有足夠的人去競選公職，進入校董會、競選議會、市議會，希望活動成為催化劑，為華盛頓特區和其他地區舉行歷史性的集會造勢。」



她呼籲參加者在活動之前禁食三天。當日集會前20至30分鐘敬拜，並且為全國各州具體的需要禱告，以及10至20分鐘為有關活動解說。



12歲女兒被學校灌輸接受跨性別



本報在大會官方網頁翻閱資料，有來自科羅拉多州的母親李艾林（Erin Lee）發放視頻分享令人難以置信的經歷。



該名母親稱：「12歲女兒放學後被帶到學校俱樂部，在90分鐘內接受跨性別灌輸，感謝主女兒告訴我所發生的一切，然而女兒已造成傷害，被灌輸質疑自己的性別，令她感到非常不自在……。」李艾林呼籲所有家長站在一陣線維護孩子，出席集會。



「她的聲音運動」創始人之一珍妮·康納莉（Jenny Donnelly）在視頻為該是次集會發聲，她指出現時有1/5的Z世代自我認同為LGBTQ，當父母拒絕確認孩子的性別轉變時，有些州提議將孩子綁架及合法化。



康納莉說：「當邪惡的領導人想要控制一個國家，他們會追捕我們的孩子，現在是時候醒覺起來，為國家復興和改革奮力戰爭，當敵人的利箭瞄準孩子和年輕人，我們必需維護他們，因為他們將會是國家未來的領導人。」



該次「回歸上帝」的集會共50個州份參與，來自阿拉巴馬州、阿拉斯加州、亞利桑那、阿肯色州、加州、科羅拉多州、佛羅里達、喬治亞州、夏威夷、印第安納州、緬因州、麻蕯諸塞州等。

