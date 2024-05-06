華豐大廈火災 教會網絡迅速支援展現天國關懷

佐敦華豐大廈上周三（10日）發生3級火災，造成5死40傷，鄰近的教會迅速發起支援行動，提供食物和水、聯絡酒店騰出房間給有需要的人暫住、到現場祈禱，在社區實踐天國觀。



教會關懷貧窮網絡（下稱：教關）消息指，火災造成多人死傷，並導致其他居民無法回家，包括劏房戶和年老長者。事發後，油尖旺區的教會和機構迅速做出反應，整合資源，動員義工，展現鄰舍互助的真摯精神。透過網絡協作，他們彰顯上帝的愛和關懷。



教會成員自發到達現場，關心等候回家的居民，並提供食物和水。牧者與教友共同商討更好的支援方式，並安排當晚7:30在現場舉行祈禱。同時，教會與區內伙伴合作尋找臨時住所，感謝酒店騰出房間給有需要的人暫住，而業主也願意優惠租出房屋給綜援家庭。不僅如此，透過網絡協作，社區不同單位相互整合資源和動員，充分展現「天國觀的社區轉化模式」，在危難中迅速回應社區即時需要，實踐身、心、社、靈全人關懷。



「天國觀的社區轉化」讓每位信徒成為社區中的安慰者，將天國的平安和盼望帶給社區。教會也設立緊急援助基金和住宿計劃，準備支援受災基層人士。呼籲弟兄姊妹若有感動希望出一份力支援油麻地的網絡伙伴，可聯繫關懷行動的相關單位。



教關邀請各人為受火災影響的家庭禱告，求主祝福傷者早日康復，死者家屬早日走出傷痛，保守火災後大廈的善後和維修工作，讓居民早日返回家園恢復正常生活。

