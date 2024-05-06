伊朗復仇攻擊以色列 牧師稱實現聖經預言

近日伊朗對以色列發動襲擊，有牧師認為事件符合聖經預言，他引用以西結書38、39章描述猶太人將會被孤立，隨後發生「歌革和瑪各的戰爭」，「瑪各」是以色列北部的大國……。



中東局勢進一步緊張，伊朗周末（13日）對以色列發動史無前例打擊，出動 185架無人機，發射110枚地對地飛彈、36枚巡弋飛彈，聲稱為了回應以色列4月份對敘利亞的襲擊，那次襲擊造成七名伊朗官員死亡，其中包括三名高級指揮官。



兩位知名牧師表示，這次伊朗對以色列的襲擊實現了聖經預言，呼籲全球的基督徒為這個猶太國家祈禱。伊朗向以色列發射了接近200架無人機和飛彈，但以色列的防空系統以及以色列、美國和英國的軍事聯盟成功攔截了大部分攻擊武器，估計有99%的無人機和飛彈被擊落。



約翰·哈吉牧師（John Hagee）表示，這次局勢讓人聯想到以西結書38章及39章描述的「歌革和瑪各的戰爭」（War of Gog & Magog）。



豐收基督教團契的格雷格·勞格理牧師（Greg Laurie）認為這次攻擊具有重大的預言意義，指出根據聖經，末日的一個標誌就是猶太人在自己的祖國重新聚集，這在1948年以色列建國時已經實現。



勞格理強調，聖經預言了以色列將受到攻擊，而伊朗正是波斯的現代名稱，他表示這次攻擊符合聖經預言。



「猶太人不僅會在自己的祖國重新聚集，而且會越來越孤立。這就是正在發生的事情。聖經也預言了末世反猶太主義的興起。這正在發生。聖經也預言，以色列北部的一個大國（以西結書所指的「瑪各」）將會攻擊她。但這還沒有發生。」他呼籲基督徒為以色列祈禱，為世界和平祈求止息一切戰爭。



哈吉牧師將代表基督徒以色列團結會前往華盛頓，呼籲眾議院議員積極支持以色列，並強調過去應該早就加大對以色列的支持。眾人對這場中東局勢的發展感到憂慮，並期待更多關於這次事件的國際反應以及對世界的影響。

