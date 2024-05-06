明光社談生死教育 黃民牧師率團瞓棺材「從死思生」

明光社3月26日舉辦線上專題講座，資深生死教育工作者黃民牧師強調自殺並非單一個人問題，屬於社會公共衛生，因此透過生死教育讓人反思生命價值，希望人離開世界時無悔無憾，並提出協助防止自殺行為的關鍵方法：「1問」、 「2應」、「3轉介」。



為何需要生死教育？



黃民牧師指出，香港生死教育由非牟利團體舉辦，或大學開辦課程。根據防止學生自殺委員會2016年的報告，青少年自殺的原因主要來自情緒問題、家庭關係困擾和學業壓力。然而，這些問題至今仍未得到有效解決，並且受到社會各種因素的加劇，包括社會運動、疫情影響、移民潮以及教師流失等。



自殺並非單一個人問題，應視為社會公共衛生問題。報告提出改善方向，包括減輕學業壓力、協助學生建立樂觀心態、加強學校的情緒支援、家長與子女之間的溝通。然而，這些建議尚未得到有效的實施，因此生死教育變得格外重要。



瞓棺材從死思生



另一方面，根據生命熱線於2017年的調查顯示，在長者群體中，每10人有1人嘗試自殺的念頭，主要原因包括情緒困擾、健康問題、家庭問題、喪偶等。同樣地，生死教育在幫助長者處理情緒困擾和自殺傾向上扮演著重要角色。



黃民表示，生死教育之所以重要，是因為透過這樣的教育活動，人們可以探索生死議題，反思人生價值，並重新珍惜生命。擁有十多年辦生死教育的他，帶團在台灣機構舉辦的活動，讓參與者實際體驗進入棺材並撰寫遺書，藉此感受到生命的脆弱與可貴。



「他們從棺材出來後如獲新生，珍惜生命，『從死思生』，生命最後一刻思想甚麼？甚麼人與物最掛心？」有社工回港後舉辦生死活動和課程、醫護在院訊分享體會，這些思想不在於短時間，長期在他們的心裡重視人生價值與生命。



台灣十多年前設立自殺防治中心，將不同行業有自殺風險整理成為《自殺防治系列手冊》，共44項包括殺子後自殺事件的防治、影視劇從業人員的自殺防治、孕產期婦女的情緒管理等。



協助防自殺：「1問」、 「2應」、「3轉介」



在香港，有專業人員提供不同類型的服務，以幫助有自殺傾向的人。作為守護人注意123步驟：「1問」、 「2應」、「3轉介」，主動關懷與積極傾聽、適當回應與支持陪伴、資源轉介與持續關懷。



同時，加強學生的保護和支持系統，使他們能夠看到生活充滿希望，並教導他們靈活思考，接受自身弱點並尋求幫助。專家建議自殺傾向的人採取五步驟方法，包括停下來、轉變環境、想念親友、肯定自身價值等。



生命有期限 完成任務安然離開



香港各機構也提供防止自殺的服務，如撒瑪利亞防止自殺會、明愛向晴軒、生命熱線等。透過生死教育和相關幫助機構，人們更能夠珍惜生命，對待自己和身邊的人更加關愛。



黃民強調，生命好像一個銅幣的兩面，有生有死，兩方面都需要關注，他表示：「談論死亡不是因為我們想死亡，是希望活得更加好、更加珍惜眼前人、活在當下、更加關心身邊的人。當我們離開世界的時候無悔無憾，貢獻最好的給身邊的人和社會，每一個人的生命都有期限，最重要在期限裡盡了本分，完成任務安然離開。」

