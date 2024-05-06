「華福文庫」隆重登場！《今日華人教會》線上復刊

世界華福中心近日宣布推出全新的「華福文庫」網站，旨在為信仰群體提供豐富的屬靈資源和文獻，該文庫包含多個項目：「使命門徒Podcast」的文稿、會議彙報、華福書籍，以及《今日華人教會》和《教牧分享》等精選文章，同時宣佈《今日華人教會》線上復刊。



「華福文庫」內容分為六個主要類別，涵蓋全球華人教會、普世宣教、神學教育、門徒培育、教會發展、職場使命等範疇。文庫網址：https://artslib.cccowe.org



除了推出「華福文庫」網站之外，世界華福中心還宣佈一個重要消息：



在2023年，世界華福中心整合了旗下停刊的《今日華人教會》和《教牧分享》，重新以年刊形式復刊。該份教會刊物於2024年1月以年刊形式復刊 ，同時文庫提供了最新出版的《今日華人教會》2024年刊電子書，並且允許免費閱讀和下載。電子書網址：https://artslib.cccowe.org/ebooks



世界華福中心總幹事董家驊牧師在《今日華人教會》復刊號第一期「總幹事的話」指出今期主題為「普世宣教的十字路口」，並且分享說：「面對前路，世界華福中心持定『華人教會，天下一心；廣傳福音，直到主臨』的異象，以『僕人、橋梁、 先知』的角色，本著《華福宣言》的初衷，持續建立跨越『兩代』 、『東西』 、『新舊』 和『宗派』 的橋樑，連結全球華人基督徒領袖，以期在聖靈所賜的合一中，各地華人教會作為普世教會的一份子，能齊心回應上帝赋予教會的整全宣教使命。」



有關舉措旨在為信眾提供更廣泛和有用的屬靈資源，以支援門徒培育和宣教工作。世界華福中心希望藉著「華福文庫」能成為信仰團契的寶庫，為門徒提供更多屬靈裝備和宣教資源；並且誠摯歡迎大家訪問和使用這個網站，並期待大家能夠分享和推廣這個寶貴資源。如果有任何意見和建議，也歡迎大家提供反饋。



最後，世界華福中心期盼一切榮耀和讚美歸給主！

