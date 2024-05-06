【專訪】徐家健談垃圾徵費 尋找「社會責任」與「公義」的平衡點

政府推行垃圾徵費引起不同階層關注，Orientis首席經濟師徐家健接受《基督日報》專訪指出，處理垃圾對資源造成虛耗，垃圾徵費引發商界、消費者成本爭議。他主張政府需全盤計劃，共同承擔垃圾處置責任，以降低社會總體成本。



處理垃圾對社會資源造成虛耗



從商界的角度來看，垃圾徵費增加成本使營商變得困難，最終轉嫁到消費者身上，對香港是否帶來負面的經濟影響；垃圾徵費牽涉不同階層人士，怎樣平衡各方訴求達至社會公義，這都備受關注。



徐家健在專訪時表示，從經濟學的角度來看，界外效應（Externality）指出處理垃圾對社會資源造成了虛耗。如果廢料回收系統得到完善，垃圾徵費政策當然有其價值，能夠減輕政府的負擔。然而，如果未能妥善處理垃圾問題，就會出現誰來承擔這些成本的問題。



「過去的傳統做法是透過稅收來處理，但如果沒有合理訂定的價格，人們不會被誘使去回收，這時政府就需透過政策來引導價格變得合理，讓製造垃圾者承擔相應的成本。」他指這也引發了商界和消費者承擔成本之間的討論。



商界、消費者、政府：牽一髮動全身



本身經營餐廳的徐家健解釋說，成本增加只能通過加價來彌補，而消費者也陷入兩難的境地：在外用餐要支付更多的費用，或是在家煮飯時處理更多廚餘，這些情況都意味著垃圾費用的增加，進而增加了成本。同時，政府也需增加人手來處理這些廢物，進一步加重了成本壓力。



徐家健表示原則上不反對垃圾徵費，但建議政府在推行相關措施時需要更深入思考：如何處理垃圾量和出口支出，同時也要檢視回收系統是否已經足夠完善。



他強調政府必須有一個整體的計劃，「垃圾徵費政策可能導致增加垃圾的棄置行為，市民可能會把垃圾丟到街上甚至餐廳內，情況如何處理？這一切會牽一髮動全身，政府需要有全盤的計劃。」



徵費意味共同分配責任



目前，香港人北上消費的現象和食肆倒閉的情況讓人擔憂，政府在推動垃圾徵費政策時似乎缺乏全面的思考，急於推行可能使食肆業者不得不關門或是被迫提高價格。



針對垃圾徵費如何平衡不同社會階層的訴求，乃至實現社會公義之問題，徐家健認為社會人士需要共同承擔垃圾棄置的責任：「徵收費用意味著共同分配責任，而成本並不會消失。因此，最好的方式是透過價格、市場、政策的引導，讓整個社會的總體成本降至最低，這是最有效率的做法。」

