香港浸信會宗派受浸人數累跌一半：9月辦聯合佈道會





香港浸信會宗派在過去十一年的受浸人數下跌一半，呈現令人擔憂的趨勢。為了激勵各教會，香港浸信會聯會將在9月舉行聯合佈道會，旨在凝聚各教會的力量，共同努力興旺福音事工。



香港浸信會聯會總幹事李國雄牧師在3月《浸聯會家書》致宗派牧者、同工、長執、弟兄姊妹。書信提到浸信會宗派在過去十一年受浸總人數下跌一半，形容是「一個令人不安的趨勢」，也提醒浸信宗在本地傳福音工作需要更多關注和努力。



李國雄牧師指出，福音本是神的大能改變人的生命，帶來永恆盼望，然而使萬民作門徒並非一個人或一間教會可達成的。他引用哥林多前書3章6節所說：「我（保羅）栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長。」大家同心合意才能在福音事工見到興旺的果效。



為激勵教會同心合意興旺福音，香港浸信會聯會將於9月27日晚上及28日上下午，在九龍城浸信會舉行三場聯合佈道大會，期望透過三場佈道會凝聚教會的力量、興旺福音。



李牧師呼籲各教會的領袖積極參與，帶領弟兄姊妹一同經歷福音大能，強調：「佈道會不僅是聯會的事工，更加是每一間教會的共同使命。」



香港浸信會聯會聯合佈道大會主題：「何處是吾家」。



第一場（公開場）9月27日晚上7時30分至9時，講員：唐榮敏牧師



第二場（公開場）9月28日上午10時至11時30分，講員：曹偉彤牧師



第三場（中學生及大學生場）下午2時30分至4時，講員：鍾志廣牧師

