「世界地球日」綠色和平調查19國家：8成2支持塑膠減產

世界地球日（Earth Day）於每年4月22日舉行，今年主題是「多一塑不如少一塑」（Planet vs. Plastics），綠色和平向19國家市民進行調查，超過8成2支持減少塑膠生產；同時發起聯署透過《全球塑膠公約》支持塑膠減產75%。



調查19國家：8成2支持減少塑膠生產



綠色和平（香港）引述綠色和平最新公布的「世界塑膠問卷調查」，調查訪問了美國、加拿大、中國、馬來西亞、印尼等在內19國家的市民，超過8成2支持減少塑膠生產。80%擔心塑膠對健康影響，90%支持重用替代即棄。全球每年塑膠生產高達4億噸，預計到2040年將倍增。每年最多1,270萬噸塑膠垃圾流入海洋，對生態及食物鏈構成危害。



《全球塑膠公約》草擬稿提出減少生產、設定重用率目標。綠色和平呼籲2040年前減少75%塑膠生產，控制升溫、停止塑膠污染繼續傷害地球上81億人口，建議制定強而有力、環保的全球塑膠公約。



聯署支持「全球塑膠減產75%」



綠色和平（台灣）網站則發起聯署，支持「塑膠減產」寫入全球塑膠公約，目標在全球收集300萬人，現有240多萬人加入，期望透過聯署幫助綠色和平代表團在僅存2次的國際談判會議中，促使政治領袖、企業代表同意，以「全球塑膠減產75%」為共同目標制定公約內容。



據統計，目前全球每年塑膠生產高達4億噸，僅有9%塑膠被回收再利用，回收趕不上塑膠生產速度，塑膠污染不僅破壞自然棲地、危害動物生存。有研究報告指出，生產塑膠與運送塑膠製品的溫室氣體排放量，已經超過整個航空業與船運的總和，成為助長氣候變遷的原因之一。



綠色和平呼籲，每一個人都可以為塑膠污染畫下句點，終結塑膠對環境、對人體、對動物的種種傷害。過去，全球努力倡導、落實回收數十年，卻僅換得9%的塑膠回收成果。現在必須把握機會透過具有法律約束力的《全球塑膠公約》，從源頭限制全球的塑膠生產，更有效率地阻止塑膠污染持續擴大。



同時，趁著世界地球日期望全球人類團結一心，終結塑膠污染對地球與所有生物的危害，倡導2040年全球塑膠產量減少60％，為下一代打造一個零塑膠的未來。



「世界地球日」目的為提高公眾對環境保護的意識，目前已發展至全球193個國家，有超過10億人參與這項全球環保運動，透過日常的節能減碳和各種地球日活動，致力改善地球環境。



基督徒站在守護生態滅絕的路口



基督徒對生態被滅絕站在守護者的路上，在神的計劃裡不僅擔當大地的管治者，也要作園丁，作大地的護理者。創世記2章8至15節提到：「耶和華神在東方的伊甸栽了一個園子，把所造的人安置在那裡，讓他耕耘看管。」



主耶穌教導門徒最大誡命，除了盡心、盡性、盡意愛主你的神，也「要愛人如己」，我們既要幫助人去愛人如己，愛護他人的生命，也要愛護大自然眾多的生命。因此，人類為滿足需要殘害大自然是不對的。

