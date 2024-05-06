聾人如大衛擊倒巨人 梁啟源盼望社會給予機會展現自尊

香港手語聖經翻譯協會與「靈命日糧事工」合作，為《靈命日糧》出版材料製作及提供526套手語視頻給聾人基督徒。該協會總幹事梁啟源分享上帝的帶領，盼望社會給聾人機會，展現自尊與能力：「他們好像大衛能夠擊倒巨人歌利亞！」



《靈命日糧》香港手語視頻



香港手語聖經翻譯協會早前完成馬可福音全卷16章，透過手語短片演繹聖經，讓聾人理解真理；一直以來也進行手語靈修事工，製作貼近生活主題的手語靈修版本，幫助信徒靈命成長。



該協會與「靈命日糧事工」合作，將42本《靈命日糧》不同小冊子材料製作成手語視頻，截至2023年底共製作了526套提供聾人基督徒，一面閱讀《靈命日糧》一面透過觀看手語靈修。



香港手語聖經翻譯協會創辦人兼義務總幹事梁啟源分享，一切是上帝的帶領。2019年社運、新冠肺炎蔓延，香港人陷在一片低沉氣氛。他每日上網看《靈命日糧》想到可否與他們合作，於是聯絡他們，三日後竟然得到回覆。在過程裡發覺一切不是出於自己，是上帝；縱然社會好像處於大風浪，但內心很平安，他說：「我甚至與天父的關係很親近哩！」



現時有神學院、教會、牧師看到手語的重要，而且發現教會也有聾人參與，這樣引發了他們的興趣來學習手語，協會的事工對象不只是聾人，也是神學院的老師、牧師、教會長執領袖。



聾人好像大衛擊倒巨人 盼社會給機會



對於聾人來說，他們好像大衛能夠擊倒巨人歌利亞，又好像摩西靠著神的能力過紅海。梁啟源希望社會給聾人機會，還他們的自尊，給社會傳遞一個信息：「我們做到的，聾人可以由低做起，不怕跌低，跌低了可以再起身，不是無用的。希望教會多些關心聾人並提供聾人可以事奉的機會，我們好似一架車比幾多油就行幾多哩！」



梁啟源所言也因出於自身的經驗：「我是由低做起，上司給我機會，七、八年之間做到總裁。」從事人工智能語言開發的時候，夥伴朋友來自新加波及台灣，他們做過軍人，所以用軍事訓練走出舒適圈，學習到不怕跌低，跌低了再起身，而且學習到團隊精神。



操練身體、精神、靈性與神合一



總結五年的事奉，梁啟源表示一切是上帝的呼召，不是靠自己不懂得解經，只相信有神的呼召，從事奉經驗學習到「操練好身體，就能夠操練好精神；培育好靈性，就可以與神合一」，協會成為服侍聾人的平台。



去年底，梁啟源在長洲「伯大尼」冬令營鼓勵弟兄姊妹，有了耶穌身體和靈魂就不會自動被感染，神的話與聖靈能夠轉化一個人。帖撒羅迦前書5章23節說：「願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！」

