五一勞動節 工委會呼籲共同創造精神健康職場

五月一日國際勞動節，香港基督教工業委員會發出主日講章與禱文，今年主題是「工作的『日常』：職場上的精神健康」，經文取自《約拿書》4章1至11節；呼籲共同創造友善工作環境，溝通時以善意取代強權。



香港基督教工業委員會於五一勞動節的勞工主日（4月28日）提供主日講章，引用美國調查機構蓋洛普的「全球工作場所報告」，香港的職場精神健康情況亮起紅燈。2022年的報告指出，有53%的香港僱員在工作中感受到極高的壓力與困擾，使其成為東亞地區中最受影響的地區。而到了2023年，這個比例略微下降至50%，僅次於中國的55%。特別值得關注的是，東亞地區的年輕人（60%）以及遙距辦公的人（61%）被識別為全球工作壓力最大的群體之一。



職場精神傷害在當今職業環境成為一個重要議題，也是職業傷害的一部分。其中，「工作倦怠」（burnout）是精神損害中最常見的問題之一，表現為對工作失去興趣和動力。根據2023年的研究，全球有62%的工人表示自己出現了「工作倦怠」的症狀。尤其在專業和高級行政人員中更為嚴重，因為他們即使在家休息時，仍會不斷受到工作的影響，導致個人和工作時間模糊不清，形成一種「24/7」的工作狀態（編註：「24/7」即「每天24小時保持工作狀態、每周工作7天」）。



職場精神健康常透過輔導處理，若不奏效，僱員可能不得不離職。這將負擔完全推向僱員，卻是勞資矛盾的結果。職場精神損害包括欺凌、工傷治療後重返工作可能帶來精神壓力，權力不均衡、沒有支持可能加劇問題。通常僱員承擔所有責任，需忍受或接受輔導，無法改變狀況時，只能考慮離職。



文章繼而指出，聖經約拿的故事可以看為上司與下屬的溝通，當中涉及職場精神健康的問題。上主是僱主或上司，約拿是僱員，兩者的溝通由上而下，完全由上主這位上司發出工作指令，如兩次差派約拿到尼尼微城沒有諮詢他的意見。



約拿這位僱員面對多變的上司，以出走抗議。從工作上，約拿是壞僱員違反上主指示，但是在約拿書作者當時的知識階層中，約拿可能是一位值得表揚的模範。



講章末段提供主題禱文，以啟應方式進行，求主讓僱主及僱員珍視僱員精神健康，照顧精神受損害的工人，共同創造一個精神健康友善的工作環境。兩者溝通時，以聆聽取代指摘；以了解取代指令；以善意取代強權。

