望僕號首度訪港：虛擬登船實體閱讀

海上書展船「望僕號」（Doulos Hope）5月首度來香港，停泊在尖沙咀海港城海運大廈，展出宗教小說科學二千多種書籍和紀念品，讀者更可虛擬登船及俯瞰360°海上全景。



活動：流動書展、文化表演、希望咖啡店



該次船展是德國非牟利慈善機構「好書共享」協會（GBA Ships）自2015年「望道號」（Logos Hope）訪港後，另一艘船「望僕號」（Doulos Hope）進行的海上盛事，為公眾再次帶來全球書海的探索機會。



「望僕號」船上提供超過2000種書籍和紀念品，類型涵蓋宗教、小說、科學、醫學、藝術、語言、烹飪和運動書籍，同時還有兒童書籍、學術著作、詞典和地圖集等，售價相對市場更為經濟實惠。



船上來自25個國家100名義工，以專業身分提供服務例如海員、工程師、電工、護士、教師、廚師。停泊期間舉行特色文化表演和「希望分享Hope Talks」活動，為民眾帶來豐富的生活體驗。此外，船展現場還設有「希望咖啡店」，旅客可以在海運大廈二階旅客候船大堂上船享受一段愉悅的時光。



乘搭望僕號除了擁有選購書籍的機會，更可感受到來自全球各地義工的熱情和希望，為與書籍相伴的閱讀之旅增添更多色彩。流動書展日期：5月4日至26日。



「望僕號」意思：希望的僕人



好書共享協會網頁資料顯示，「望僕號」（Doulos Hope）「doulos」來自希臘語，意思是僕人，所以望僕號是指「希望的僕人」。



該艘船最初於1991年在德國建造，並於2022年5月25日正式移交給好書共享協會，為了滿足大眾的需求，船內進行空間改造，改建後的望僕號於2023年5月投入使用。

