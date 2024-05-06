七成半青少年精神困擾 偏向自行解決問題

救世軍早前發佈「青少年精神健康調查2023-2024」，發現76.5%12歲至29歲在學及在職青年，受到不同程度的精神健康困擾，數字是近三年來最高。



年齡愈大精神狀態愈差



救世軍自2020年定期進行「青少年精神健康調查」，去年9月至今年1月訪問204名12歲至29歲中學生、大專生及在職青年，並就調查結果進行焦點小組訪談。調查以國際認可的「一般健康問卷」（General Health Questionnaire, GHQ-12）量度青少年精神困擾程度，分數越高代表受困擾程度越嚴重，滿分為36分，15分或以上即反映精神受困擾。



結果顯示，76.5%受訪者的GHQ分數達15分或以上，整體平均分高達18.27，對比2020至2024年其中三個年度調查錄得GHQ的平均分16.88分、17.32分，情況有上升趨勢。



受訪者的年齡亦顯示精神狀況，年齡愈大精神狀態愈差。24至29歲受訪者分數最高（達22.35分）；其他年齡群組分別為：22至23歲（18.77分）、18至19歲（16.83分）、12至15歲（17.92分）亦屬於偏高。



近四成受訪者表示有「精神緊張」（38.7%）、「睡眠變差」（37.2%）。受訪者面對情緒困擾時，認為「得到解決問題方法」能夠帶來正面改變﹙83.7%﹚，其次是「有人傾聽」﹙78%﹚、「有人陪伴」﹙77.5%﹚、超過5成受訪者選擇聽音樂。



救世軍社會服務部研究主任鄺嘉仕認為，疫情對青少年造成了減少社交、增加疏離感和情緒壓力的影響。即使疫情結束，社交能力和對認識新朋友的積極度也有所下降，而疫後學業進度的壓力也增加了青少年的負擔。



青少年偏向自行解決問題



調查又指出，青少年偏向自行解決問題，較少向成年人求助，他們認為與人傾訴有助解決問題，但同時擔心被對方追問，或將自己的狀況說出去。



其中個案是17歲的Terry，曾遭受家暴、欺凌和感情問題，導致抑鬱症。經救世軍協助及參與他們的活動後得到支持和信任，並透過社工和新朋友的幫助情況有所改善。



救世軍新界東綜合服務高級主任黃恩澤稱，救世軍致力為青少年提供舒適的環境和支持，提供「落腳點」讓青少年預約房間與朋友聚會或進行桌遊遊戲等，並設有「心靈自助吧」供少年創作飲料、聊天和放鬆。

