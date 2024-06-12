《反猶太主義法案》衝擊聖經：指控猶太人釘耶穌違法？

以哈戰爭持續影響各層面，繼美國及各地校園反戰學生與支持以色列兩陣型對壘，美國眾議院通過《反猶太主義覺醒法案》，被指定義廣闊連聖經指責猶太人也墮入違法陷阱。不過，有牧師認為基督徒有責任支持以色列，仇恨以色列是一場屬靈戰爭。以哈戰爭引起的撕裂，在國際社會及民族之間如何修補？



聖經指控猶太人釘耶穌也違法？



美國眾議院5月1日通過了具爭議的《反猶太主義覺醒法案》（Antisemitism Awareness Act），這項法案首次試圖將反猶太主義納入聯邦法例。然而，該法案引起了部分共和黨極右人士的反彈，他們認為法案中所採用的「反猶太主義」定義版本過於廣泛。



該法案針對反猶太主義的定義採用美國作為會員的「國際猶太大屠殺紀念聯盟」（IHRA）2016年5月所定版本，反猶太主義包括指控猶太民族對單一猶太人或猶太人群體的真實或想像的錯誤行為負責，以及以傳統反猶太主義相關的符號和影像來描述以色列或以色列人。然而，共和黨極右代表格林（Marjorie Taylor Greene）和名嘴卡爾森（Tucker Carlson）對這一定義提出了反對意見。



格林表示，如果基督徒相信《聖經》福音書的記載，即猶太人把耶穌交給希律王，然後釘十字架處死，根據這項法律，他們也可能被視為有罪。卡爾森則認為，這項法案等同於宣告《聖經》的新約部分為違法。



反猶太主義法案壓制學生抗爭？



該次法案源於以色列至今仍拒絕對加沙走廊停火，導致避居加沙南部拉法城市的150多萬名巴勒斯坦居民陷入嚴重人道危機。全美大學學生群起展開示威活動，表達對巴勒斯坦居民的支持。近期，示威活動達到高峰，甚至引發其他國家（澳洲、法國、墨西哥、加拿大）大學校園發起抗議活動。



為了回應這波學生示威浪潮，美國國會在上周三（5月1日）提出一項名為「民權法案」的法案。這項法案旨在放寬「反猶太主義」的定義，以便更好地執行反歧視法律。



猶太籍文藝界斥：「批評以色列」不等於「反猶太主義」



在美國，猶太籍文藝界人士對於將「批評以色列」與「反猶太主義」混淆的議題感到關切。他們在公開信明確表示，支持巴勒斯坦不代表反猶太，並反對將批評以色列視為反猶太主義的觀點，認為這種混淆不僅扭曲了事實，也對猶太價值觀造成了挑戰。



公開信中提到具體案例，包括一名巴勒斯坦裔以色列籍公民因在臉書上發布有關伊斯蘭教的貼文而被解雇，以及其他地方因支持巴勒斯坦而受到不公待遇的情況。公開信開宗明義聲明：「拒絕『批評以色列就是反猶太』的扣帽子說法」。



牧師稱仇恨以色列是「屬靈爭戰」



然而，有牧者認為仇恨以色列是「屬靈爭戰」來自撒旦。



普斯頓沃浸信會（Prestonwood Baptist Church）傑克·格雷厄姆牧師（Jack Graham）警告這是撒旦與上帝之間的對立。他強調上帝愛猶太人，而撒旦則憎恨上帝所愛的一切和每一個人。



傑克牧師呼籲基督徒繼續用上帝的話語和耶穌的見證來進行「爭戰」，並強調基督徒有責任愛護並支持以色列，並將這種支持的基礎歸因於上帝對以色列的揀選和祂與猶太民族的關係。



他指出，在美國許多猶太人對仇恨情緒感到恐懼，因此基督徒應當展示對猶太鄰居的愛和支持。



該名基督教領袖澄清對以色列精神支持和政治支持之間的區別，強調基督徒的支持是出於對人民和他們生存權利的支持，而非政治行為的全盤支持。他表示，基督徒應當譴責種族滅絕和反猶太主義的運動，並在教堂裡反對仇恨。



傑克牧師還指出，對以色列的支持不僅是出於信仰和道德信念，更是出於對全球地緣政治穩定和對自身安全的關注。他警告說，恐怖組織一旦解決了以色列，可能會將目標轉向其他地方，並強調中東和以色列對世界地緣政治體系的重要性。

