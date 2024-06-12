教會質疑生態危機的存在 張麗萍促開辦門訓關愛地球

近年環保成為社會熱話，投身環保工作30年的張麗萍指出，教會一直忽略現在是時候關注。她提出基督徒環保4R生活，不再以物質和肉身的享受為生活目標，並建議教會開辦門訓關愛受造世界。



生態危機=靈性危機



張麗萍在香港基督教協進會生態關懷事工主辦的「把垃圾變回資源」培訓講座指出， 洛桑運動一直倡議「關愛保育受造世界與基督福音」，香港教會與信徒卻一直忽略，現在是時候關注。



生態危機本質上是靈性危機，神學家芮穆森（Larry Rasmussen） 提醒，富裕帶來心靈貧乏令我們麻木不仁，自然界受苦而我們也是自然界一部分，因此便感覺不到痛苦失去惻隱之心，隨之人性也泯滅。



投身環保工作30年的張麗萍指出，人對大自然大規模破壞，除了無知也是貪婪和自私。她強調，無知可以改變，貪婪和自私卻是一種危機。



教會質疑生態危機



香港不少教會人士質疑做環保工作，認為教會應該專注傳福音，人比野生動物重要，所以應該關懷人特別是窮人。還有，基督徒盼望耶穌再來，末日來到地球都要毀滅，何需去拯救呢？有些更認為科學與聖經是互相矛盾，科學推斷出來的氣候變化問題大可不理。



另有教會認為，環保人士、機構時常攻擊教會批評基督徒，他們是敵基督的，不應該與他們為伍。此外質疑如果人是地球環境的破壞者，神為甚麼要造人，沒有人就沒有破壞。



環保4R生活 修復人神大地關係



張麗萍認為，基督徒必須積極參與環保工作，因為是符合聖經教導，「基督徒看見大地及貧窮的人面對被破壞環境承受痛苦，連一絲憐憫的心和惻隱之心都沒有，怎能配得稱為基督徒呢？」約翰一書4章8節說，沒有愛心的，就不認識神，因為神就是愛。



她提出基督徒環保4R生活：1. 「Repent」（悔改）人的罪造成污染傷害，由此認罪悔改；2. 「Rebirth」（重生）要活出新生命，不再以物質和肉身的享受為生活目標，珍惜造物主的恩賜；3. 「Reduce Consumption」（減少消費）效法耶穌基督示範的簡樸生活；4. 「Restoration」（重造）重建心靈與環境，修復人與神、人與人、人與大地的關係。



教會開辦門訓關愛受造世界



具體的行動可以有幾方面，例如：教會開辦門徒訓練學習關愛受造世界，因為耶穌是我們完美的典範。學習認識神的創造是一次性的，即是有系統、互相關聯、自我復修的能力、處於動態的平衡。



總而言之，每一個基督徒都必須用行動起來，將將每一點光匯聚一起，在社會成為一束光，社會對基督教觀感就會改變。



香港基督教協進會生態關懷事工4月23日主辦「把垃圾變回資源」培訓，探討基督徒在環保中的責任和角色，如何進入社區作鹽發光等議題；講員：張麗萍（資深環保工作者、前長春社總監）。

