健康情緒講座 李懿恬：發脾氣是本能，控制脾氣是本領

美國天道家庭事工舉辦線上講座，主題「從聖經看健康的情緒」，李懿恬傳道指出情緒有深層、中層、表層，從中折射人的內心渴望，並提出如何紓解，她指：「發脾氣是本能，控制脾氣是本領。」



從情緒折射內心渴望被接納



正道福音神學院基督化家庭中心主任、擁有40年兒童事工經驗的李懿恬傳道指出，面對情緒提出三個C：「Catch」察覺自己情緒的能力，屬於知識層面；「Control」控制自己情緒的能力，屬於大腦功能；「Channel」靠著聖經有助紓解自己情緒。



面對情緒時先要察覺自己，情緒是內心的感受，透過身體表現出來的狀態。當父母體會孩子的感受並接納時，孩子就能真實地感受到自己並建立自我價值觀。



父母要先察覺自己的情緒，才能更好地體會孩子的感受。感受是已經被察覺並意識到的情緒，情緒有深層、中層和表層，表層情緒從外在行為中可見。例如，頂嘴、說謊、打人等行為其實反映出內心的需要，希望有人陪伴、安全感、被接納、尊重和歸屬感。



發脾氣是本能，控制脾氣是本領



憤怒是一種情緒，相對其他情緒較為突出，我們有時會生氣只是頻率和表達方不相同。憤怒可以是正面激發行動和改變，但也有消極的一面，周圍的人情緒受到傷害、痛苦。聖經以弗所書4章26至27節說：「生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落，也不讓魔鬼留地步。」



李懿恬強調，負面情緒沒有錯的，當事情發生不論是正面或是負面的情緒都是正常不過，沒有分好壞。差別在於一個人所作出的反應是否有建設性和正面。創世記4章3至7節記載，該隱因為耶和華不接納他的獻祭向耶和華發怒，耶和華對該隱說：「你為甚麼發怒呢？你為甚麼變了臉色呢？你若行得好，豈不蒙悅納？你若行得不好，罪就伏在門前。它必戀慕你，你卻要制伏它。」



「發脾氣是本能，控制脾氣是本領。」李懿恬分析憤怒，是隱藏在深水另一種情緒的表面，如果認識到這一點就可以直接處理困難，從而減輕憤怒的強度。



憤怒背後隱藏著更深層次的情感，她逐一分析，例如：「羞辱」，源於我們對別人所說的話和做的事情理解為被冒犯，即使對方沒有這種意圖。「悲傷」是一種失落、絕望、無助、痛苦的情緒。



然而，謹記著上帝接納我們，我們因而彼此接納，並且帶來改變。詩篇42篇5節說：「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因他笑臉幫助我；我還要稱讚他。」

