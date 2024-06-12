跨宗派護教會議：重塑敬拜定義 辯論三位一體觀

馬來西亞教界5月舉辦會議重新思考敬拜概念，首日舉行辯論會探討「三位一體論者」與「獨一神格五旬節派」教義差異；第二日研討聖經對崇拜的概述。



馬來西亞基督教媒體《Christianity Malaysia》消息，跨宗派護教學事工Explain International將於5月10日至11日舉辦一個名為「Redefining Worship」的會議，目的是探討並重新思考敬拜的概念，以幫助信徒更深入理解和實踐敬拜。該會議將在馬來西亞吉隆坡的純福音教會教堂（Full Gospel Assembly）舉行，日期及時間：5月10日晚上7:30至10:30；5月11日上午9點至下午3點。



主辦單位表示，舉辦活動源於約翰福音4章23至24節耶穌指出時候將到，真正敬拜的人應當用心靈和誠實來敬拜父。敬拜除了禱告，也是人與造物主關係最為重要的元素之一，當人在禱告向上帝交談並傾聽時，透過基督耶穌認識祂、發現新的身分和建立更深厚的關係。



大會首天將舉行辯論會，主題：「三位一體論者」（Trinitarian）對「獨一神格五旬節派」（Oneness Pentecostal）。



「三位一體論者」在傳統上主張基督徒堅持三位一體的教義，即上帝以三個位格存在，但卻是一個存在，具有單一的神性。該教義認為三位一體的成員是同等且永恆的，在本質、性質、能力、行動和意志上是一致的。



近年來，「獨一神格五旬節派」運動興起，它的名稱源自對常被稱為獨一主義的教義的教導。這一信仰主張只有一位神，一位沒有人格區別的獨一神聖靈，以多種方式顯現自己，包括作為父、子和聖靈。這與三位一體神學所提出的三位明確、永恆的人格的教義形成鮮明對比。



是次大會討論這兩種教義之間有哪些區別？獨一神格五旬節派運動是否符合聖經？



辯論者來自馬來西亞浸信會神學院項目總監塞繆爾·內桑（Samuel Nesan）、前國際使徒學院教羅德尼·史密斯（Rodney Smith）。



第二天研討會與分組會議，塞繆爾·內桑於晚場發表演講，主題：從創世記到啟示錄的聖經崇拜概述；大會並舉辦一系列敬拜研討會及工作坊。

