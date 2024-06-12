14萬港人計劃移英 宣教士連結華人教會協助融合

根據英國官方數據，超過14萬香港人持BNO簽證計劃移民，基督教華僑佈道會宣教士冼偉強牧師表示，關懷香港移民是當地教會的重要任務，成立網站提供資訊、舉辦友誼節活動促進港人融入社會。



基督教華僑佈道會宣教士冼偉強牧師在英國積極向華人傳揚福音，冼牧師透過香港宣道差會《今日英國新移民事工》視頻節目分享香港人在英國的情況，以及他和華僑佈道會與當地教會如何支援移英港人。



冼偉強牧師首先指出，根據英國官方數據超過14萬香港人已取得BNO簽證，透過「5+1」簽證計劃有機會移民英國。其中八成半以上人準備移居英國，約有10萬人的香港家庭分散在英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭。超過六成家庭有小孩子，入學地區成為首選。



冼牧師所服事的基督教華僑佈道會與當地華人教會組成網絡，致力關懷在英國的香港人。當地的華人教會有專人提供意見和實際支持，包括醫療、住屋、教育等服務，也製作Broadcast節目，邀請在英國的港人分享經驗或資訊。



在英國，超過600間本地和香港人的教會與差會合作，接待香港移民。他們成立了網站ukhk.org，提供BNO簽證、教育、醫療、就業、住屋等資訊指南。



為幫助香港人融入英國社會，UKHK每年5、6月舉辦一連串的友誼節（Friendship Festival）在曼徹斯特、雷丁、布里斯托等大城市，當地市長及官員也前來致意歡迎。冼牧師表示，華僑佈道會和教會願意與香港人攜手共渡，在英國的生活中盡快適應。

