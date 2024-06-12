西雅圖華人移民歷史展覽：尋找長者身份與價值

華盛頓西雅圖的陸榮昌亞洲博物館展覽，發掘華人移民長者身份與價值，展示長者角色、生活、智慧，探索社會對他們的重視，透過歷史分享和肖像畫，展現唐人街國際區的歷史與未來。



位於華盛頓西雅圖的陸榮昌亞洲博物館（wing luke museum）對話倡議畫廊舉行《Hello Auntie, Hello Uncle：Conversations with Our Elders》（你好阿姨，你好叔叔：與我們的長輩對話）展覽。



該次展覽探討長者在華人社區中的角色，慶祝他們的生活、成就，並尊重他們隨時間累積的智慧，展示長者的身份，社會如何重視和支持長者。參觀者可以想像一個重視並支持老年人過充實生活的世界是甚麼樣子。



活動包括年度演講系列，由歷史學家和社區倡導者分享唐人街國際區的歷史和未來管理，唐人街國際區（Chinatown-International District）是西雅圖亞裔美國人社區的繁華中心。



另有藝術家 Jae Eun Kim 和 Monyee Chau 在「Flower Flower藝術家駐留計畫」採訪了西雅圖唐人街國際區聯盟的組織者 Sue Kay 和 Karen Akada。Sue Kay表示是第三代西雅圖人，現年78歲，她指仍不習慣被視為「長者」，但已開始接受這個事實。退休後，她更加積極參與附近的政治活動，這讓她與社區中一些年輕的活動人士合作。



透過兩位長者的肖像畫與其他的照片，將呈現唐人街國際區的個人歷史、社區組織和未來展望。該組織的使命是建立代際、跨文化、社區為基礎的組織，以提高鄰里的復原力和集體力量。



其他展出照片：



1.馬蘇德和阿齊扎在雷尼爾山，1983 年。



2. 1977 年，加州舊金山唐人街，Kitty Tsui 和她的祖母在她祖母的單間公寓。



3. Pua Case 打鼓。



4. 功夫課上的蘇凱。



5. ICHS（國際社區健康服務）的長者，20世紀80年代。



展覽日期：2024年4月5日至2025年2月23日。

