朱敏健交棒：平機會無權限處理同性婚姻問題

前平等機會委員會主席朱敏健4月退任，提及在任期內對同性婚姻問題平機會無權限處理。對於入境處更新指引，訂出三個更改身份證性別標記的準則，他亦指不需要平機會加入處理。



朱敏健在4月11日任期屆滿時提及在任期內未完成的「任務」，其中包括族內歧視立法。然而，朱敏健也指出，隨著社會氛圍的改變，相關立法已經不再是迫切需要的事情。



除了族內歧視立法之外，同性婚姻問題一直是社會關注的焦點之一。就同性婚姻，朱敏健表示平機會無權限處理，但面對一些未包含在現有四條反歧視條例下的議題，例如年齡歧視，平機會也是以同一準則下處理。



對於保障性小眾，新任平機會主席、前律政司國際法律專員林美秀表示，平機會權力來自4條法例，須在條例框架內運作。



在討論政府對終審法院判決進行相應修改，訂出三個更改身份證性別標記的準則，朱敏健表示，這件事並不涉及反歧視條例，因此並不需要平機會介入。



此外，香港去年舉辦的同樂運動會，卻受到平機會的支持。當時的平機會主席朱敏健認為同樂運動會宣揚平等、共融和多元的價值，與平機會的理念一致，希望各界以包容和尊重的態度看待。



然而，有議員及群組批評同樂運動會是一種「糖衣毒藥」。前浸大講師、文化更新研究中心院長梁燕城聯同20多人以「一群香港普通市民」名義在立法會舉行記者會，稱同樂會是「軟勢力」暗中改變非西方國家的價值觀，潛移默化影響下一代年青人。

