「關愛家傭主日」：基督教協進會籲不僅局限屬靈層面

基督教協進會推動的「關愛家傭主日」，今年於5月26日舉行，主題為「Together We Love」，選用經文《羅馬書》12章3至8節，強調服事一個人不只是應對屬靈需要。



基督教協進會將每年5月最後一個主日定為「關愛家傭主日」，強調基督徒服事的對象不限於本地人，也包括外籍家庭傭工，今年講章由香港國際差傳教會、印尼家傭關愛組主席符氣松牧師撰寫，呼籲堂會回應及採用。



講章提出面對有服事需要時，如果弟兄姊妹一齊合作，不同肢體彼此配搭，就更有機會帶來更好的果效，至於怎麼合作及如何參與，羅馬書提到當時猶太信徒和外邦人信徒之間存在隔閡，保羅用了較大的篇幅去解釋應如何去看待猶太人及外邦人。



羅馬書12章1至2節強調基督徒間合作、奉獻自己以實踐神所要我們做的旨意，而且認同使萬民作門徒是神賜予我們的使命。無論是本地人或外地人，如印尼傭工，都是我們應當服事的對象，這引出了肢體彼此配搭的重要性，要聯絡一體共同影響世界。



在肢體的配搭中，首要是不要將自己看得過高或過低，這意味著不要自我高估或自我貶低。經文提到猶太人和外邦人之間的問題，其中一個是自我重要感的問題。神在意所有人，無論猶太人或外邦人，都需要祂的恩典。這提醒我們不應過度評價自己。此外，「要照著神所分給各人信心的大小，看得合乎中道」，謹慎看待自己的位置，理解自己的恩賜和神的眼光對於有效地服事至關重要。教會常設不同的服事崗位，以利用不同的恩賜來服事眾人，分組聚會也是一種方式，雖然有效，但有時會忽略個人的特殊需求。



面對外籍家庭傭工時，教會同工、僱主和中介等前線人員在關懷他們時面臨著眾多挑戰，包括個人問題、工作問題、情緒問題、精神問題、財政問題、健康問題等。在香港這樣的陌生環境中，成為外傭的主要聯絡人時，「發現原來服事一個人，不只是應對他的屬靈需要」。



講章末段挑戰會眾，這種情況下是否僅由負責外傭事工的人負責？其他肢體是否無法提供支持？通過深思熟慮，發現聖經中的配搭意味著什麼。重要的一點是，基督的身體需要回應不同群體的需求，同時也要關注每個生命的獨特需求。



2024關愛家傭主日講章全文

