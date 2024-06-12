垃圾變資源 張麗萍：不支持極端環保 大自然動態平衡

垃圾徵費原定8月1日實施，政府近日宣布暫緩政策。前長春社總監張麗萍早前在講座提出大自然處於動態平衡，垃圾可以變回資源，並且倡導環保4R：Reduce、Reuse、Recycle、Replace。



大自然動態平衡



張麗萍表示，垃圾在政治、經濟和社會方面具有重要關係。2018年，中國停止進口「洋垃圾」全面禁止進口生活來源廢塑料的廢物；美國將垃圾運送至其他地方，包括日本和台灣。垃圾量也曾被視為經濟指標。因此，我們需要重新定義垃圾，並意識到其中可能包含有用之物。雖然零廢棄是重要目標，但每人對垃圾的看法可能有所不同。



張麗萍直言：「我做環保多年，但不支持極端環保，不鼓勵教會推零垃圾。」她認為神的創造是系統性的，有自我復修能力。 例如屎甲蟲專門吃動物的糞便， 所以大自然是處於動態平衡。



自然規律各從其類，例如碳循環、水循環、能量循環、大氣層將紫外光反射出去保護地球。甚至宗教也相信動態平衡，張麗萍說：「基督教當然不相信靈魂歸於塵土，但是其他宗教認為人死後肉身歸塵土後，被泥土吸收成為養料供給豬牛的物種使用。」



環保4R：減用盡用循環再用



因此，何謂垃圾？垃圾的界定是任何不可回收物品，如汽水罐或用過的飯盒。處理廚餘時，張麗萍呼籲實踐環保4R（環保四用）的方法：Reduce（減少使用）; Reuse（物盡其用）; Recycle（循環再用）; Recovery/Replace（替代使用）。



Reduce從源頭減少垃圾產生，需要改變人們的心態，建議香港人建立購物清單來幫助減少不必要的購買。Reuse則促進物品的重複使用，可以透過社交群組分享物品或與他人互相交換。Recycle則分為up-cycle和down-cycle，其中up-cycle可以重製成有價值的物品，而down-cycle像紙張回收則存在一些限制，如樹木砍伐無法完全回復。這些方法有助於環保，並鼓勵人們將資源有效利用和減少垃圾產生。



家庭垃圾處理方法



垃圾徵費對家庭來說是一個考驗。張麗萍呼籲家庭思考最需要的物品，然後分類，並提出三項方法：第一，收集不能囤積的垃圾，可以購買廚餘垃圾袋來幫助日常清理；第二，選購大型的垃圾袋，將儲餘的汁液清走以防臭，儲存多幾日讓垃圾更易於丟棄；第三，將所有可回收物品一次過放入袋中，然後投放到不同的三色桶裡，以便有效地進行回收。透過這些方法，家庭可以更有效地管理垃圾，降低浪費，並提高回收率。



香港基督教協進會生態關懷事工4月23日主辦「把垃圾變回資源」培訓，探討基督徒在環保中的責任和角色，如何進入社區作鹽發光等議題；講員：張麗萍（資深環保工作者、前長春社總監）。

