1700至1800年歷史基督教手稿六月拍賣

一份具有1700至1800年歷史的基督教手稿《克羅斯比-舒延手抄本》，將於6月在倫敦佳士得（Christie’s）拍賣。這份手抄本包含〈彼得前書〉、〈約拿書〉、復活節講道全文，以及〈馬加比二書〉部分內容，估計售價為260至380萬美元。



《克羅斯比-舒延手抄本》（Crosby-Schoyen Codex）被認為是現存最古老的手稿，大約在公元250至350年用科普特語寫在紙莎草紙上，並在最早的基督教修道院寫成。



佳士得中世紀和文藝復興手稿高級專家尤金尼奧·多納多尼（Eugenio Donadoni）專家指出，這份手抄本的重要性在於它代表了紙莎草捲軸轉變為手抄本形式的歷史轉折，是我們今天所知道的最早文本之一。



書中的104頁或52葉（leaves)由一位抄寫員在上埃及的修道院歷時40年寫成，內容包括〈彼得前書〉、〈約拿書〉、復活節講道全文，以及〈馬加比二書〉部分內容，作為修道院慶祝復活節活動之用，其歷史價值在於距離基督誕生僅幾百年，距離最後一本福音書寫成僅一百多年，因此這份手稿不僅具有宗教意義，也是考古和文化研究的寶貴資源。



此外，該手抄本是《伯默蒲草紙集》（Bodmer Collection）的一部分，《伯默蒲草紙集》包括多種蒲草紙抄本，年代跨越第二世紀末至第七世紀左右，其中包括基督教著作和聖經摘錄等文獻。



保存下來的原因被歸因於埃及乾燥的氣候，使得極少數的3世紀和4世紀書籍得以倖存至今。該手抄本於上世紀1950年代在埃及被發現，密西西比大學收購，一直保存到1981 年。挪威手稿收藏家馬丁·斯科伊恩（Martin Schoyen）博士於1988年獲得該份手稿。是次拍賣會將連同拍賣斯科伊恩的其他作品。



《克羅斯比-舒延手抄本》於4月2日至9日在紐約佳士得拍賣行展出，並計劃於6月11日在倫敦舉行拍賣。

