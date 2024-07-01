《綠色生活行動指南》生活日常到旅行減廢節能

愛地球從生活做起，台灣綠色和平基金會出版《綠色生活行動指南》從日常採購到旅行，陪伴減廢與聰明節能生活，為環境每天做一件小事，緩解地球負擔。



綠色和平基金會指出，大自然維繫著整個地球生態系統的平衡，無論我們居住在城市或山林，自然環抱著我們，我們的一舉一動也將影響自然。因此小小的生活方式改變，其實就能輕鬆做到環境保護。



全球環境議題日益嚴峻，需要我們共同努力來守護地球。極端氣候引發糧食安全危機，海洋遭受過度捕撈而逐漸枯竭，塑膠污染已無所不在，對健康造成威脅。



近年來，永續生活受到關注，人們開始培養減少浪費、珍惜地球資源的習慣，透過日常環保行動來推動環境保護。綠色和平致力於推廣綠色生活，呼籲大眾透過飲食、居住、交通、採購等方面的小改變，邁向永續生活。這些微小行動將為地球帶來正面影響，為環境減壓，帶來重大改變。讓我們攜手合作，共同保護我們珍貴的地球。



那麼，生活中如何減少塑膠使用？如何能為地球多做一些？有哪些資源，可以和孩子開啟環境議題討論？



《綠色生活行動指南》為人們整理從食、衣、住、行、育、樂，生活各個層面可以實踐的環保小行動，落實綠色生活。讓大家從最有意願的方法開始，每天小小的改變，就能為世界帶來大大的不同。



該份指南內容涵蓋廚房減廢指南；集結居家節能，提升生活品質又省荷包的Tips；通勤、旅遊也能實行的環保行動；舉辦零廢減塑活動祕訣等。在365天生活中實踐節能、減廢，發揮多一分影響力。



《綠色生活行動指南》全文

