講座：青少年如何應對交友誤區與溝通挫折

天道福音中心家庭事工6月舉辦線上講座，協助青少年認識建立友誼的誤區，並給家長5個建議，學習耶穌的交往方式，以幫助孩子建立健康的人際關係。



青少年成長身心情緒發生變化



生命河教會青少年傳道David Huang在講座提到青少年典型特徵包括：渴望獨立、身份探索、尋找歸屬感、因應變化體驗複雜的感受，他們在生理、思考、感覺、心理、情緒都發生變化，



十三歲的青少年通常是一個關鍵時期，他們開始思考自己想要的生活，希望脫離現況，尋求接納，同時也必須應對許多變化。這些變化對他們來說是新奇的，因此在交友關係中可能會遇到困難。在高中時期，許多友誼會因為種種原因發生變化，有時最要好的朋友也難免疏遠。即使是在學校或網絡上，一開始的摰友也有可能漸行漸遠。



溝通遇挫折轉向虛擬世界



在成長中也許出現錯誤的判斷，如不切實際的期望、跳過信任建立、自我保護、忽略情緒觸發的因素、意外的溝通。



有時候青少年會對朋友抱持著不切實際的期望，期待他們能夠達到完美而不給予足夠的認識和理解。這樣容易導致失望和衝突。



在建立新的友誼時，渴望互相分享讓自己聽到或看到甚麼，可是有時候過多分享，卻又擔心被朋友拿出去跟別人分享，那常常就會受傷害。



有些青少年自我保護將自己的情感和困擾隱藏起來，不願意與他人分享，例如在學校發生的事情，不想跟爸媽說出來，或者將家裡發生事情藏在心裡，這樣做可能會導致孤立和無法得到支持。



還有忽略情緒觸發因素，青少年在面對壓力和情緒困擾時，有時候會忽略這些情緒所帶來的影響，而不主動處理，這樣可能會讓情緒逐漸累積，最終爆發出來。



在溝通時，很多青少年碰到很多的挫折之後，不想在真實的世界交流，找其他地方去代替，可能導致他們尋找其他途徑來表達自己，例如透過科技和虛擬世界。



給家長5個建議，學習耶穌的交往方式



講者給家長的5個建議，例如：閒常時間交談、為孩子建造一個「村莊」、樹立良好友誼行為的榜樣、尋找自學資源、讓孩子獲得技能的機會。



家人之間的相處，孩子都在觀察，因為家庭是孩子的地方，他可能把耳機戴上，但是在父母溝通的模式學習的。



耶穌的交往方式提供了一個良好的模式，強調包容、溝通和理解。家長在這過程中扮演著關鍵角色，他們的責任重大，需要花時間陪伴孩子，提供適當的工具和指導，幫助他們建立健康的人際關係和獲得相應的技能，度過這段關鍵的成長階段。

