華聯會「一頁‧靈安」計劃 照顧晚期長者、舒緩照顧者壓力





香港華人基督教聯會廣蔭頤養院（綜合安老服務）6月開展「一頁‧靈安」計劃，培訓基層婦女、青少年、退休人士學習靈安護理，照顧晚期長者、舒緩照顧者壓力。



香港華人基督教聯會廣蔭頤養院（綜合安老服務）表示，晚期病患的長者缺乏身心靈全面的照顧，業界護理人才亦有短缺的破口，在香港交易所慈善基金的資助下，於2024年6月開展「一頁‧靈安」計劃，培訓有心志於長者關懷工作的基層婦女、青少年、退休人士，學習靈安護理（Namaste CareTM）的模式，嘗試踏出第一步，參與靈安晚期照顧服務，培訓成為「靈安照護助理」。



「一頁‧靈安」項目經理劉安俊指出：「基層婦女要照顧家庭未能全時間工作，但希望可以賺錢養家，並學習到一技之長照顧長輩，而青少年缺乏經驗，需要體驗的機會，才了解自己是否有潛質和興趣入行，至於退休人士，他們往往想為人生添上意義，而服務長者亦可以幫助他們近距離了解晚期的身心狀況，為自己作好預備。」



劉安俊補充：「在現今高齡化社會，晚期病患長者越趨增加，但坊間較多是身體護理，或家居清潔等，缺乏心靈的全面照顧，而照顧者又壓力爆煲，欠缺自我休息時間，催使我們開展『一頁‧靈安』計劃，培訓有心志人士補足現時晚期長者服務的缺口。」



6月份「一頁‧靈安」計劃已推行兩次簡介暨招聘會，反應十分熱烈，共超過370人報名，當中不少參加者表示簡介會的內容激勵他們要好好裝備，服務晚期長者。參加者譚女士表示：「在面試過後回家途中，我一直在思考靈安的意義，現在我知道自己的方向，就是一心一意做老人服務，期望能給予長者更多的關懷和照顧。再次感謝貴機構讓我有機會重新計劃我的第二人生。」



一連串的多元培訓課程將於7月展開，由資深社工、護士、香薰治療師、院牧教授，包括靈安晚期照顧理念與意義、晚期長者的心理轉變及身心靈需要、與認知障礙、失語、智障、殘障人士相處、善別及哀傷支援等。課程更涵蓋BHL靈安香薰療法第一級技能證書課程，完成課程後可自費考核認證。



該項計劃期望為晚期長者生命的最後一里路，提供身心靈滋養，讓照顧者有自我關顧之時，更為社會帶來身心靈關懷的新一頁，建立恩慈仁愛社區。



（資料來源：編輯自主辦單位新聞稿）

