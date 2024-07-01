聖公會香港島教區啟動「5-3-1運動」 推動福音傳播

香港聖公會香港島教區啟動「5-3-1運動」，呼籲教友為5個人祈禱，一年內邀請至少3位參與教會活動認識福音，最後至少有1位信主受洗。



據香港聖公會刊物《教聲》報導，該運動在上月展開並於5月31日晚在聖馬利亞堂舉行祈禱會為開始。香港聖公會香港島教區謝子和主教在啟動儀式上強調，該項計劃如同現代人的自拍文化，旨在分享生活中的美好與祝福。他解釋傳福音的重要性，指出上帝對世人的愛，以及教會作為基督的身體，有責任將福音傳播給貧窮、被擄和受壓迫的人，為他們帶來新的希望。



謝主教還提到，傳福音是基督徒的使命，耶穌吩咐門徒「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗」要使萬民成為主的門徒，並通過教育和社會服務來分享上帝的愛。他強調，傳福音不僅是一種責任，也是愛的表現，就像給予需要的人一杯涼水一樣。



為了有效地傳福音，他鼓勵信徒持續禱告，以聖靈的力量為引導，並通過好行為來見證信仰，認為建立良好的人際關係是傳福音的關鍵，這需要時間和努力，並且要持之以恆。適時邀請他人參與教會活動，如聖誕崇拜、教堂旅行和親子活動，是傳福音的良好機會。



謝主教建議，在日常生活中自然地分享信仰經歷，包括信主前後的變化、面對困難時的仰望，以及作為基督徒的喜樂，都是傳福音的有效方式。



此外，教區宣教事工委員會製作「5-3-1祈禱卡」派發教區各堂，鼓勵各堂會教友善用，由祈禱開始「5-3-1運動」。



「5-3-1運動」是一項旨在推動教友為身邊的人祈禱並分享福音的計劃。每位教友被鼓勵為「5」位親朋好友或同事鄰居祈禱，這些人可以是尚未認識基督信仰的人。在一年內，教友們將邀請這五位中的至少「3」位參與教會的活動，如聖誕崇拜、教堂旅行或親子活動，以提供他們接觸和了解福音的機會。



該計劃的最終目標是期望至少有「1」位被邀請的人能夠歸信基督，並接受洗禮，成為教會的一員。通過這種方式，教友們不僅能夠履行傳福音的使命，還能夠在社區中播撒信仰的種子，幫助更多人認識上帝的愛。

