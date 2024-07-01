Jesus Online網宣動畫：穆斯林2050年躍升第一大宗教





Jesus Online 網絡媒體宣教基地製作網宣動畫，2050年穆斯林超基督教成為世界第一大宗教，到了2100年穆斯林人口達39億、基督教徒37億。要是基督教每5萬人差派1位宣教士，至少需要7萬位宣教士。



Jesus Online 網絡媒體宣教基地在臉書上載文字和短片顯示，根據最新趨勢，穆斯林人口可能在未來不到30年內超越基督徒及其他宗教信仰的全球人數。這一現象的原因在於穆斯林社群近年來持續經歷著嬰兒潮，導致其寶寶出生數量明顯超越了其他宗教信仰的家庭。穆斯林人口相對年輕且生育率較高，使得穆斯林社群的自然增加速度較快。



與此同時，歐洲基督徒面臨人口老化問題，死亡率遠高於出生率，導致人口自然減少的情況出現。如何應對這一挑戰？



Jesus Online在其網宣動畫短片中指出，根據趨勢預測，到了2050年，穆斯林將超越基督教成為全球第一大宗教。更進一步地，根據該短片的預測，到了2100年，穆斯林人口將達到39億，超越基督教徒的人口達到37億。這樣的人口變化趨勢引發基督教宣教工作的關注。



根據短片結尾引用的聖經馬太福音9章37節：「要收的莊稼多，做工的人少。」以及主耶穌對門徒說的話：「你們要去使萬民作我的門徒。」（馬太福音28:19），呼籲基督教教會重視宣教事工，並且根據預測，如果基督教每5萬人派遣1位宣教士，那麼將需要至少7萬位宣教士來應對。

