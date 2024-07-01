以巴講座：錫安主義x時代論x末世觀 有毒的拜假偶像行為？

錫安主義的興起和末世觀在宗教和歷史上扮演著重要角色。從150年前的歐洲到今天的巴勒斯坦，錫安主義與時代論結合，形成了一種極端的觀念。在以巴衝突中，基督徒在協助和諒解方面仍有許多挑戰。



錫安主義X時代論X末世觀



國際基督徒學生福音團契前副總幹事翁偉業在「在巴勒斯坦的檢查站尋找耶穌」講座，首先分析錫安主義的緣起。從歷史背景方面，150年前歐洲興起了錫安主義，起初很多基督徒支持，因此被稱為基督徒的錫安主義。錫安主義認為神揀選了猶太人，在現今的巴勒斯坦地絕對擁有作為家園的權利。基督徒錫安主義還加添了末世論的元素。錫安主義的興起與英國同一時間有人發起時代論相結合，形成了錫安主義加時代論、末世觀的複合體。這種觀念變得極端，甚至被形容為「很有毒性拜假偶像」，主張趕走巴勒斯坦地上所有的其他民族，認為唯有猶太人才有資格承受上帝的地土。



翁偉業指出，基督教錫安主義存在三方面的問題：首先，誤解了1948年以色列國的立國等同於舊約的以色列；其次，有人嘗試將當前發生的人物和事件等同於舊約的預言；最後，最近西方國家將反猶太人的情緒作為武器，將反對或不尊敬以色列國的行為等同於反猶太主義，在歐洲，反猶被視為一種罪行，可能導致入獄。



西岸佔領地10米高分隔牆40多個檢查站



以色列國在2000年開始在祈禱地，特別是在西岸佔領的土地上，建築起接近10米高的分隔高牆，中間有40多個檢查站。每日約50萬人由西岸過境到以色列工作，包括老人家和小孩，他們在檢查站經常遭受侮辱，其中最大的檢查站更是如此。



Christ At The Checkpoint（CATC）自2010年開始由伯利恆聖經學院籌劃，翁偉業在2012年至2014年參加CATC並分享感受。2024年與以往不同，因為在去年10月7日哈馬斯突襲以色列，殺死1200名以色列人。以色列在20日後進駐加沙，進行了七個月的戰爭，導致35000人在加沙死亡，大部分是婦孺。



在會上，翁偉業展示了被殺的婦孺和兒童的照片，並逐一讀出他們的名字。他形容這是種族清洗。聚會負責人Dr. Muncher Isaac感言，聚會結束後不知道有多少無辜的人被殺。翌日，他在大會報告，有12名平民，包括醫生、護士、老師和學生，昨天在傑寧（Jenin）被殺。在聚會中，有一種強烈的迫切感，參與者們不知道自己可以做到甚麼。



譴責西方教會領袖偏坦以色列



翁偉業作為CATC籌備委員會成員，早在去年哈馬斯恐襲以色列之前，已讓當地巴勒斯坦年輕人參與籌備工作，因為他們最清楚當地發生的事情。他看到很多年輕的巴勒斯坦人帶著淚水完成演講，並且坦言，西方教會甚少責備以色列的惡行，包括福音派領袖。他表示：「我作為來自香港的參與者，我是很認同和感染他們的那份情。」



他展示了當日講員公開一群巴勒斯坦基督徒向西方教會領袖和神學家的信，指出如果他們支持以色列的戰爭，是要負上無論神學或是政治的責任。信中還指出，西方教會領袖參與以色列在巴勒斯坦的罪行不僅限於此次事件，過去75年都是如此，呼籲這群領袖反醒，要否改變過往的立場，並且引用使徒行傳17章31節，指出上主是公義的審判。



翁偉業在分享結束前，期盼馬上停火，將所有人質釋放，以色列完全撤離加沙，並開始重建。



以巴仇恨期望上主憐憫



在答問環節中，翁偉業被問到以巴兩個民族在仇恨以外怎樣建立諒解。他回應說，1948年以色列復國建立在不公平的基礎上，兩個民族原本相安無事，但以色列搶了巴勒斯坦60%的土地，種下了仇恨和惡毒的種子。這需要很多代的時間來處理。然而，無論是巴勒斯坦還是以色列的基督徒和人道主義者，他們正在努力工作，儘管他們佔少數，但仍然期望上主的憐憫。



「在巴勒斯坦的檢查站尋找耶穌」由中華基督教會公理堂主辦、時代論壇協辦，日期：6月14日，講員：翁偉業（國際基督徒學生福音團契前副總幹事，Christ At The Checkpoint 籌委會成員），回應：羅民威（基督教《時代論壇》總編輯）。

