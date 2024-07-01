俄羅斯多間教堂遭襲擊牧師身亡

一組武裝人員周日（23日）在俄羅斯聯邦內的達吉斯坦共和國地區，向一座猶太教堂、兩所東正教教堂和一個警察哨所發動襲擊，造成15名警察和4名平民死亡，包括一名東正教牧師。



襲擊事件發生在北高加索地區達吉斯坦首都馬哈奇卡拉和海濱城市傑爾賓特，槍手針對兩座東正教教堂和至少一座猶太教堂。俄羅斯反恐調查委員會表示這是一宗恐怖襲擊，攻擊者身份尚未確定，並使用了自動武器。攻擊造成15名警察和4名平民死亡，另有五名襲擊者被擊斃。



死者包括東正教牧師尼古拉·科捷爾尼科夫（Nikolai Kotelnikov），他在傑爾賓特教堂工作40多年。猶太教社團負責人指出，兩座猶太教堂遭到縱火，從社交媒體的視頻可以聽到槍聲。



俄羅斯東正教主教長基里爾表示，這次襲擊是為了破壞不同宗教之間的和平，種下仇恨種子。然而，襲擊動機和襲擊者身份尚不清楚，尚無組織宣稱對此負責。



達吉斯坦宣布為襲擊事件哀悼三天。達吉斯坦是位於俄羅斯西南部的共和國，以穆斯林為主要人口，居住50多個不同民族。這個地區被稱為「語言之山」或「民族之山」。



俄羅斯近期發生多宗激進伊斯蘭武裝襲擊。一周前，多名激進分子在俄羅斯南部一所監獄劫持兩名看守人員，最終被警方擊斃。三個月前，伊斯蘭國的一個分支針對莫斯科郊區的音樂廳發動襲擊，造成超過140人死亡。

