研討會：韓國牧師揭露在白人社區遭種族歧視

種族主義興起，亞裔在白人社區受衝擊更加普遍，有韓國牧師分享在白人社區遭受種族歧視的經歷，並呼籲基督徒以理解、同理心和團結回應神的呼召。



伊利諾伊州利斯堡循道衞理聯合教會近日舉行「韓國社區事件」交流會，探討韓國人在異地的遭遇，該會主任牧師（譯音：姜善雅）在基督教媒體Christian Press發文指出，種族主義是一種基於認為某種族優於或劣於另一種族的信念，包括偏見、歧視或敵對行為，這種現象在亞洲的自我中心民族主義中很常見。新冠病毒大流行以來，針對亞裔的種族歧視在城市和中小社區變得更加普遍，引起了對其他種族歧視問題的關注，特別是白人至上主義。



循道衞理聯合教會的教師由主教任命，通常被派往小型農村社區。在一個中等規模的白人社區，由外籍牧師主持是創先河的，作為韓國牧師工作不到一年，家人開始遭受高中學生的種族歧視騷擾，儘管通知了校長，但由於事件並非發生在學校，無法得到幫助。最終，警方介入並提醒學生注意此事，她的家人一直遭受隱性歧視，感到無助。



循道衞理聯合教會強烈譴責種族主義，視其為違反基督教教義的罪惡，但其他教會對此尚未形成共識。一些教會可能說：「種族主義是不可能的，因為上帝以同樣的形象創造了所有人類」，但實際上教會採取了冷漠的立場。



姜善雅指出，有趣的是，循道衞理聯合教會的韓國牧師對這些問題的反應不同。派往韓國教會的韓國牧師對這些問題並沒有表現出太大的興趣。事實上，牧師的韓國朋友和家人對種族主義缺乏經驗，只是建議堅強並克服它。



然而，派遣到其他種族教會的韓國牧師分享了經歷，也了解牧師的痛苦。在他們的鼓勵下，牧師終於能夠繼續前進。首先，牧師邀請同事參加社群論壇，討論超越標籤並創造一個擁抱多樣性的社群，也意識到即使不能立即帶來改變，繼續努力仍有意義。



此外，聚集了韓國當地的牧師，創造了一個機會，透過音樂、故事和食物感受到多樣性是上帝的祝福。



最後，姜善雅表示在這個仇恨言論和分裂司空見慣的時代，身為基督徒反思如何以生活方式回應神的呼召、如何生活？



她指：「我們需要的是對那些與自己不同的人的理解和同理心，以及團結一致、共同克服挑戰的意願。」

