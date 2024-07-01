TikTok刪除「禁止男跨女運動廣告」引發爭議

TikTok最近刪除一家名為XX-XY Athletics運動服飾公司的廣告，該廣告主張禁止男跨女參加女子運動比賽，被指違反社群準則，事件引發爭議。



XX-XY Athletics公司的名稱取自女性（XX）和男性（XY）染色體，強調性別的獨有特徵。公司的首席執行官是退休體操運動員珍妮佛·西（Jennifer Sey），女性體育倡導者萊利·蓋恩斯（Riley Gaines）擔任公司大使之一。



在遭受TikTok永久禁止廣告後，珍妮佛在社交平台上載視頻表示該廣告被指為「包含攻擊性內容」，違反了該平台政策，因此打算對此禁令提出上訴。對於這宗爭議，珍妮佛表明她對待婦女和女孩的同情心並不等同於反對跨性別者，擔心當前世界的定位。



這宗事件的發生，正值在全國探討允許男跨女參加女子運動比賽的爭議之際。最近，體育仲裁法院就一宗世界水上運動案作出裁決，駁回了利亞·托馬斯（Lia Thomas）上訴對禁止其參加女子游泳比賽的質疑。



利亞（原名威爾）托馬斯是一名男跨女變性運動員，「她」期望在2024年夏季奧運會參賽，然而法院認為她沒有提起訴訟的資格。



湯瑪斯在2022 年全國大學田徑協會錦標賽期間與女子運動員蓋恩斯（Gaines）進行比賽。這位跨性別運動員儘管是一名男性，並曾在賓州大學男子游泳隊效力三個賽季，但仍被允許與女性競賽。

