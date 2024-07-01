明光社反對同性領養：兒童權益優先

因應終審法院對岑子杰案裁決，有團體要求政府訂立與婚姻相似的民事結合制度，包括同性領養權。明光社認為是自私行為，只滿足成年人想作家長慾望，漠視兒童真正需要和權益。



明光社總幹事蔡志森昨（27日）在網站以「領養制度中最優先的考量」為題發文對此訴求表示反對，強調領養制度應優先考慮兒童權益，而非成年人的權利。香港現行的領養制度由社署負責，考慮因素包括領養人士的成熟程度、穩定婚姻關係、身心健康等，旨在確保兒童的最佳利益。過去雖有單身人士成功領養兒童，但這並非理想情況。「因為兒童在成長的過程當中，是可以從父和母身上學習到不同的特質，以及滿足在情感上的不同需要，任何人為此剝奪兒童在父和母共同撫養下成長的機會，都是漠視兒童權益的行為」。



文章繼而指出，家庭有愛固然重要，但有父有母同樣關鍵，因男女在多方面有本質差異，影響教育和兒童福祉。儘管有親生父母虐待案例，但完整家庭需要父和母。外國同性家庭成長的兒童成年後表達了成長過程中的困擾、迷惘和抑鬱，以及尋找生父或生母的情感需要。



故此，容許同性領養將兒童置於有爭議的環境，只滿足成年人慾望，卻漠視兒童權益，是自私行為。社會福利署應優先考慮兒童權益和福祉，而非申請領養人士的人權。領養非一般公民權利，需要特定資格，包括有父有母的家庭，這非歧視，而是以兒童福祉為先。



《領養制度中最優先的考量》全文

