世界正經歷迷你審判日 牧者呼籲世人悔改

世界亂局審判日將至？有學者拆解審判日原意，耶穌提醒隱藏的事將被揭露，而上帝之火顯露和煉淨我們的品質，人們應珍惜機會悔改。



全國聯合廣播節目《火線》（The Line of Fire）主持人布朗博士（Dr. Michael Brown）在 《Christian Post》撰文，指出我們正在經歷一個迷你審判日。他引述18世紀基督教大覺醒運動的重要人物懷特腓德（George Whitefield）的說話：「我很樂意等到審判日來洗清我的品格。當我死後，我不想要任何墓誌銘，除了這個，這裡躺著 GW，偉大的日子將會發現他是一個什麼樣的人。」



懷特腓德的這番話強調最終審判的重要，在那一天，一切隱藏的事情都會被揭露和評斷。這與傳道書的教誨相呼應：「因為人所做的一切，連一切隱藏的事，無論是善是惡，神都必審問」（傳12：13-14）。



耶穌也教導門徒不要害怕世人，因為隱藏的事最終都會被揭露（馬太福音10:26）。然而，有時上帝會在我們還活著的時候，以神聖的精煉之火的形式降臨，將隱藏的事情顯露出來。這些時刻雖然痛苦但也是一種仁慈，因為給我們機會在還能悔改時面對罪的問題。



保羅在哥林多前書提到，每個人在上帝面前的工作都會受到火的考驗。無論是金、銀、寶石、草木、禾秸，每個人的工作品質都將在那一天被揭露（哥林多前書3:10-15）。



在啟示錄，耶穌對小亞細亞的會眾說話，指出他們的一些問題。例如，以弗所的會眾被提醒他們已經離棄了起初的愛心（啟示錄2:1-7）；撒狄的信徒被告知他們雖然有活著的名聲，但實際上已經死了（啟示錄3:1）；而老底嘉的信徒則被揭露自以為富足，實際上卻是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的（啟示錄3:17）。



這些話語雖然刺痛人心，但是出於生命和愛，耶穌隨後呼籲他們認真悔改，並表示願意與那些開門迎接祂的人一同吃飯（啟示錄3:19-20）。



布朗指出，我們正處於一個神聖的時代，上帝將要親臨人間審判活人死人，迎接聖徒，除掉他們的憂患、抹掉一切的淚水，願我們接受這種憐憫，而不是抗拒祂。

