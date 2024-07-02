2024歐國盃打開福音契機

2024年歐國盃（Euro 2024）及7月舉行的奧運是世界矚目的體壇大事，有牧師組織觀賽活動進行福音佈道；另有牧者為球員提供情緒支援。



情緒支援足球運動員



四年一度歐洲國家盃6月開鑼，體育牧師首席執行官沃倫·埃文斯（Warren Evans）表示，他們將在幕後提供支援，慶祝勝利並在失敗後給予安慰。這群牧師的工作以保密為原則，旨在出於基督的同情心，而非出於榮譽或粉絲的驅使。期盼能夠在體育社區中照顧3000萬男性、女性和兒童，讓他們得到信任的人的支持和關懷。



他呼籲不單只是對英格蘭的支持，也要領略運動員在旅程中所付出的辛勞和犧牲。無論是深夜的訓練、純粹的決心還是承受代表國家的壓力，這些都是取得勝利的一部分。當球員站上賽場的一刻，值得我們為他們的努力、毅力和勇氣而鼓掌。無論勝敗，他們都是遺產的一部分，是人類精神的詮釋。



觀球賽傳福音



另有一些牧師將人們聚集在一起觀看比賽來分享福音。Livenet.ch主任弗洛里安·伍特里奇（Florian Wüthrich）表示，歐洲盃為教會提供了培養信仰社群的絕佳機會，信徒們組織了各種活動，主要是公開觀賽活動，並透過合作伙伴Fussball mit Vision（Football with Vision）收集基督教足球見證影片，在社群媒體上分享。



在波蘭，紐曼牧師（Reumann）指出，在基督教背景下舉辦夏令營是行之有效的方式，特別是針對熱愛足球的年輕人。他表示，在教會裡，他邀請朋友和教會的弟兄們一起來觀看球賽。



在英格蘭，宣教士雷德費恩（Chris Redfearn）表示，基督徒長期以來一直利用體育賽事的機會邀請朋友前來教會觀賞比賽，並在中場休息或比賽結束後聆聽福音講座，通常與比賽相關。他提到，人們還會舉辦問答比賽，發放與比賽相關的小冊子。



雷德費恩進一步分享說，他本人就是在1998年被帶去參加英格蘭足總盃決賽（FA Cup final）的福音宣教活動後成為了兵工廠（Arsenal）足球俱樂部的終身球迷。



球場上忠誠的基督徒



與所有精英體育運動一樣，在歐洲足球中也有一些球員以直言不諱的信念而聞名：



德國的克里斯·菲爾里希（Chris Führich）表示：「我讀聖經並經常祈禱。」



法國的奧利維爾·吉魯（Olivier Giroud）說：「我在每場比賽之前和每個進球後都在球場上祈禱」



荷蘭的科迪·加普科（Cody Gapko）指：「我喜歡去教堂，讀很多關於信仰的書」。



在英格蘭，一位球星因其基督教信仰而脫穎而出。英格蘭宣教士雷德費恩（Chris Redfearn） 解釋：「他是布卡約．薩卡 （Bukayo Saka），我們堅定不移、永遠快樂的右翼球員，他每天閱讀聖經，信仰對他來說非常重要」。

