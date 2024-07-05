創世記人物剖析：從挪亞到雅各 信心的多樣面貌

漢語聖經協會6月舉辦夏季培靈奮興會，西區潮語浸信會主任牧師蔡宗正講解創世記人物的生平經歷，有的善良又了不起、有的良善但不那麼了不起、有的了不起但不那麼善良，從中分析何謂信心與信神。



挪亞：善良又了不起



蔡宗正牧師指出，創世記展示上帝的美好計劃遭受破壞，但上帝透過個別人物的啟示和呼召，邀請人們復還祂的計劃。在創世記挪亞是善良又了不起的人物，上帝叫挪亞造方舟，但在創世記2章聖經描述，當時野地還沒有草木，田間的蔬菜還沒有長起來，耶和華還沒有降雨在地上，也沒有人耕地，霧氣從地上升起滋潤遍地，耶和華卻要求挪亞建造長300肘、闊50肘、高30肘的大船。



方舟的長度相當於美國航空母艦列根號的四成、寬三成。然而，這艘巨大的方舟卻只由挪亞一家八口來建造，這需要極大的勇氣和信心，以及對上帝指示的堅定回應，並且不顧他人的看法和質疑。



亞伯拉罕：屬靈的回歸



亞伯拉罕是聖經中一位良善而且了不起的人物。在創世記12章1至2節中，上帝對當時仍在吾珥的亞伯蘭說，要他離開自己的地、親族和父家，前往上帝指示他的地方。上帝承諾將使他成為大國，並成為別人的祝福。然而，上帝並未具體指示他去的地方，亞伯蘭也不知道自己將前往何處。



這一切發生在四千年前，當時的吾珥是一個高度文明繁華的地方。根據推測，亞伯拉罕所去的地方可能是伊甸園東邊的挪得之地。在屬靈層面上，亞伯拉罕的遷徙可以被視為一種屬靈的回歸，他聽從上主的話，展現了對上帝的絕對信任和順服。



約瑟也是善良又了不起，他被兄長賣到埃及，後來當了宰相，回顧事件沒有對兄長懷恨，上帝將人的籌謀一切變得美好，為要成就今天的結果使許多百姓存活（創世記50:20）。



以撒：良善但不那麼了不起



在聖經的人物中，另一類人是良善但不那麼了不起，以撒就是其中之一。他性格內向，喜歡在傍晚時分在田野中默想，母親去世後，他承受了巨大的創傷，但並未表露出來。後來，他娶了利百加，從她身上得到了安慰。



雅各：了不起但不那麼善良



至於雅各，他是一個了不起但不那麼善良的人。他通過欺騙手段得到了長子的名份（創世記27章），但在妻子與妾侍之間成為爭寵的磨心（創世記30:16）。其後在雅博渡口與神摔跤，雖然大腿受了傷，但他仍不肯放過神，堅持要得到祝福。最終，他與神與人都取得了勝利，並從此被稱為以色列。



雅各的一生是努力爭取祝福的寫照，但悲哀的是，他似乎沒有意識到上帝早已在他逃難的人生中祝福了他。雅各夢見上帝應許他和他的後裔將在東南西北擴展，地上的萬族將因他的後裔得福（創世記28章13:20）。然而，雅各總是用自己的努力去爭取，似乎領受不到上帝的祝福。



上帝欣賞人的善良，我們應該迴轉，選擇跟隨主的善良。這就像在伊甸園中分辨善惡樹一樣，我們應該選擇善良的一面。雅各的故事提醒我們，即使我們努力爭取，但若沒有對上帝的信任和順服，我們可能會錯過上帝早已為我們準備的祝福。



上帝不會讓我們痛下去



蔡宗正反問大家是哪一類人？並指出「世系」代表人物都有一個共通處，就是因著信，他們信服、順從並信靠上帝。亞伯拉罕被稱為信心之父，他的信心體現在相信神的話並付諸適當的行動，他開啟了信心的典範。信徒通過聽道、讀聖經並按著神的旨意去生活，就是繼承了亞伯拉罕的信心。



何謂信神？他解釋說，信神不僅是尋求神的幫助，更是渴望認識神，讓生活有改變，得到神的喜悅，神不會讓我們痛下去。



蔡宗正總結道，創世記是聖經的首卷，啟示錄是聖經的末卷。將創世記首三章和啟示錄最後兩章一併來看，可以得到一個重要的啟示：在末後，神要擦去我們一切的眼淚，不再有死亡、悲哀、哭號和疼痛，因為以前的事都過去了。這意味著上帝醫治我們，不會讓我們痛下去。

